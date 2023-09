Frosinone, presentati Bourabia, Frattali e Okoli: “Obiettivo salvezza”

Le dichiarazioni di tre dei nuovi volti che hanno caratterizzato il mercato dei ciociari

Redazione Derby Derby Derby

Altra giornata di presentazioni in casa Frosinone, dopo Kaio Jorge, Lirola e Soulé. Oggi è stato il turno di Mehdi Bourabia, Pierluigi Frattali e Caleb Okoli. Di seguito le parole dei tre nuovi acquisti dei ciociari, riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb.

Mehdi Bourabia (preso a titolo definitivo dallo Spezia)

Come è stato l'impatto con il Frosinone? Che impressione vi hanno fatto i compagni? “Obiettivo salvezza. Ho visto le prime partite abbiamo fatto bene. Ho trovato una squadra che lavora tanto e e bene. Qui per portare qualcosa e dare il mio contributo"

Spezia e Frosinone sono simili per obiettivi. Cosa ti aspetti da questa esperienza? “Penso che in questa nuova avventura troverò qualcosa di nuovo. Non conosco ancora bene tutti i compagni, troveremo qualche difficoltà ma spero di arrivare all’obiettivo della salvezza. Fin qui abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare con umiltà”

Che Frosinone hai visto nelle prime giornate? “Si lavora bene e duramente. Ho visto un Frosinone che riparte bene in contropiede. Ci stiamo allenando per giocare di più. Squadra compatta che vuole salvarsi, dobbiamo continuare così”

Quale è il tuo ruolo preferito? “Posso giocare in più ruoli sia a due che a tre avendoci già giocato. Dipende dal mister come vuole utilizzarmi”

Speri in una chiamata del Marocco per la Coppa d'Africa? "E’ tanto che non mi convocano in nazionale ma gioco ancora e sono disponibile per una convocazione"

Cosa puoi dare al Frosinone? “Devo adattarmi ai compagni, devo imparare a conoscerli. Ho esperienza e posso aiutare la squadra nella gestione della palla ma dipenderà anche dalla gara che andremo ad affrontare e dagli avversari"

Segreti per la salvezza? “Difficile dirlo perché allo Spezia l’abbiamo raggiunta al primo anno, nel secondo sembrava più semplice ma non è stato cosi. Dobbiamo lavorare duro e con umiltà per provare a centrare questo obiettivo"

Pierluigi Frattali (preso a titolo definitivo dal Bari)

Che gioia è stata tornare al Frosinone? “Ringrazio presidente, direttore e tutta la società per questa opportunità. Alla mia età giocare in A e tornare qui, a casa è una grande emozione. Mia moglie è ciociara, io sono ciociaro di adozione, sono cresciuto qui perché ci sono stato 7 anni. Grande emozione, grazie a tutti per questa opportunità”

Soddisfazione tornare in A? “Opportunità grandissima a prescindere dal mio ruolo in squadra. Farò di tutto per aiutare a raggiungere l’obiettivo. Voglio essere ricordato per l’uomo più che per il calciatore. Col Frosinone ho fatto tutte le categorie dalla C2 alla Serie A e questa è una soddisfazione"

Che Frosinone hai ritrovato? “Sono passati tanti anni, il primo anno a Frosinone era il primo del presidente, il 2003. Da lì è cambiato tutto. Ho trovato una società solida, una società seria. Stadio che è un gioiellino, qui ci facevo allenamento ed era tutto diroccato. Penso che il presidente ha fatto un lavoro straordinario, si è circondato di professionisti. Sappiamo quanto tiene a questa terra"

Le tue ambizioni? “Il mio obiettivo è di aiutare questi ragazzi che sono giovani. Conosco il mio ruolo e spero di essere un punto di riferimento. Spero di essere ricordato come una persona importante più che il calciatore come dicevo prima"

Sei il più esperto. Senti questa responsabilità? “Sono tutti responsabili, ho trovato un gruppo unito che lavora tanto e parla poco. Ci sono tutti i presupposti. Ognuno è leader di se stesso. Ci sono giocatori giovani che giocano da anni. Tutti ragazzi per bene che sono convinto faranno una grande stagione"

Trattativa semplice? “Ringrazio Bari e tutto l’ambiente perché ho passato 4 anni molto belli. Non dovevo lasciare Bari ma poi è uscita questa opportunità e non potevo dire di no. Questa società mi ha cresciuto, tornare in Serie A vuol dire tanto. Voglio chiudere la carriera nel migliore dei modi"

L'anno scorso da Bari ti aspettavi un Frosinone del genere? “Avevamo avuto modo di vedere il Frosinone in amichevoli nel precampionato e noi ci eravamo detti che potesse essere una delle candidate. Non stravincendo come hanno fatto ma si vedeva del potenziale. Complimenti a loro"

“Un ricordo per Domenico Costantini che 20 anni fa mi ha portato qui e credo oggi sarebbe felice".

Caleb Okoli (arrivato in prestito dall'Atalanta)

Come è stato l'impatto con il Frosinone? Che impressione vi hanno fatto i compagni? "Mi sono subito trovato bene con i compagni, qualcuno già lo conoscevo. Mi sto trovando molto bene"

Hai iniziato con l'Atalanta e poi sei arrivato qui. Il Frosinone ti voleva da un mese, sarà un anno importante per te? "Sono convinto che può essere un anno fondamentale per me e voglio dare il massimo per raggiungere l'obiettivo"

La tua trattativa ha avuto diversi colpi di scena. Quanto ti ha condizionato? "Sicuramente in positivo perché fino all'ultimo giorno il Frosinone con Angelozzi mi è stato dietro per provare a portarmi qui. Sono felice di questo"

Quali differenze tra Gasperini e Di Francesco? "Ci sono perché a Bergamo ero abituato con la difesa a tre o a cinque, qui lavoriamo più a quattro. Dal primo giorno mi ha fatto vedere i suoi concetti. Ho già giocato in passato a quattro, sto solo ripassando i concetti e mi sto trovando bene"

Speri nella chiamata di Spalletti o andresti con la Nigeria se ti chiamasse per la Coppa d'Africa? "Parlo spesso con i miei genitori di questo. Penso che sono fortunato di avere questa doppia possibilità. Per ora penso a giocare e centrare l'obiettivo di squadra poi la Nazionale sarà una conseguenza. Spero in una chiamata di Spalletti e di giocare con la Nazionale italiana che è di altissimo livello. In futuro se non dovesse arrivare la chiamata dell'Italia potrei prendere la decisione sulla nazionale nigeriana"

Cosa ti ha spinto a venire qui e cosa puoi dare? "Sono qui anche e soprattutto per imparare dal mister. Ho seguito il Frosinone anche l'anno scorso e penso di essere una pedina in più che può aiutare a migliorare quanto fatto l'anno scorso. Sono venuto qua grazie a Braida e perché conoscevo già Turati e Baez che mi hanno parlato bene"

Che rapporto avevi con Gasperini? Condividi le parole di Maehle? "Riguardo l'Atalanta e Maehle penso che ad un certo livello ci sono degli obiettivi importanti. Per me è stato frainteso che il mister fa lavorare tanto i calciatori e pretende tanto da tutti. Fuori campo lascia vivere ma pretende tanto quando si entra nel centro sportivo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.