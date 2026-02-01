Milan, Gabbia sulla lotta scudetto: “Possiamo vincere tutte le partite”

Nonostante i cinque punti indietro il difensore rossonero crede fermamente nella vittoria del tricolore

Mattia Celio Redattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 16:32)

Martedì 3 febbraio il Milan sarà impegnato nella delicata sfida al Dall'Ara contro il Bologna. Rossoneri che dopo il pareggio contro la Roma non possono permettersi altri passi falsi per non fare scappare l'Inter, adesso a +5 e che oggi proverà l'allungo contro la Cremonese. Nonostante il divario, però, nelle fila del Milan c'è più di qualcuno che crede ancora nella vittoria, primo tra tutti Mattia Gabbia.

Milan, Mattia Gabbia a Sport Mediaset: "Allegri ha grande carisma. Maignan ce lo godiamo" — Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il difensore del MilanMattia Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'andamento della sua squadra fino a questo punto. Dopo 22 giornate, i rossoneri si trovano secondi in classifica a 5 lunghezze dalla capolista Inter, oggi impegnata contro la Cremonese. Il Diavolo giocherà martedì sera al Dall'Ara contro il Bologna, una sfida da non sbagliare per non complicare la corsa al tricolore.

Nonostante la pesantezza della posta in palio, Gabbia non sembra preoccupato, anzi. guarda davanti con ottimismo. Quando gli è stato chiesto quanto crede nella vittoria finale il numero 46 ha risposto: "Crediamo nel poter vincere tutte le partite da affrontare sapendo che ci sono anche gli avversari. Ti dico 10 perché credere in qualcosa di importante è bello. Siamo una squadra valida. Il 10 è per la volontà di vincere tutte le partite".

Tra un mese ci sarà il derby con la Beneamata. Una sfida molto sentita nel panorama calcistico, soprattutto quando in palio c'è un trofeo o, addirittura, il tricolore. Tuttavia per Gabbia non è un derby che può incidere definitivamente sulla stagione: "Partita importante che vale quanto le altre. Non è una finale che ti dà un titolo, ma una partita di campionato che ti darà 3 punti. Sarà uno spettacolo, bellissimo, ma varrà come una delle tante".

Per la corsa al titolo il Milan potrà contare sul suo giocatore più rappresentativo, Mike Maignan. L'estremo difensore francese è ormai prossimo al rinnovo quando solo la scorsa estate sembrava al passo d'addio: "Mike è il nostro capitano, leader. Siamo felicissimi di averlo con noi e ce lo godiamo fino in fondo". Continua Gabbia. E su Allegri?: "Ha un carisma dove riesce a creare quell'alchimia all'interno del gruppo. È stato bravissimo a compattarci e a darci i dettami tattici che lui e il suo staff sono bravi a darci".