Gasperini: “La sosta ci ha fatto perdere giocatori. Ai miei faccio un appunto”

Venezia-Atalanta è terminata con il risultato di 0-2 questo pomeriggio al Penzo, grazie ai gol segnati da Mario Pasalic, su assist di Retegui, e proprio di Mateo Retegui alla ripresa: l'argentino ha mostrato ancora una volta tutte le sue qualità. Nel post-partita, come di consueto, ha poi parlato Gian Piero Gasperini che non le ha mandate a dire e che, nonostante la vittoria, ha anche voluto fare un appunto ai suoi.

Gasperini in conferenza stampa — "Anziché recuperare giocatori nella sosta abbiamo finito per perderne altri, oggi valuteremo anche Hien, dopo l'influenza di Kolasinac. Hien non si sentiva più di giocare, aveva una forma influenzale. È stata una partita che poteva essere più a rischio, ma abbiamo fatto gol subito. Il Venezia aveva qualche energia in più, ma siamo stati attenti e compatti. Retegui? Sta dimostrando grande valore, sta crescendo e ha ancora margine dal punto di vista dei movimenti ed altri aspetti. Tecnicamente sta facendo bene. Oggi ha fatto un gol di grande qualità. È arrivato molto determinato. Quelle poche cose che gli chiedevamo le ha messe subito in campo. Se devo fare un appunto, davanti potevamo fare meglio"

"Zaniolo sta avendo spazio, ha giocato praticamente sempre, anche in situazioni abbastanza favorevoli, visto che eravamo in vantaggio. Deve adeguarsi allo spirito battagliero dell'Atalanta più che alla parte tecnica della squadra. Lookman probabilmente anche lui era affaticato, poi ci sono le partite e le esigenze delle squadre. Ci è già successo con il Como, avremmo rischiato di farlo anche con il Venezia oggi".