Atalanta, Gasperini: “A gennaio voglio essere in corsa per tutte le competizioni”

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, a margine della cerimonia d'assegnazione del Pallone d'Oro, Gian Piero Gasperini ha parlato di diversi temi, tra cui i possibili futuri obiettivi della sua Atalanta. Il tecnico ha spiegato: "A gennaio voglio essere in zona Europa in campionato, ancora in corsa sui fronti Coppa Italia e Champions League. In Europa è tutto da conquistare, ma ho fiducia. Stiamo giocando belle partite anche dal punto di vista tecnico, meglio rispetto all'anno scorso a questo punto della stagione"