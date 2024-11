Genoa, Vieira: “Il gruppo è solido, Balotelli deve ritrovare la forma migliore”

Il nuovo allenatore del Genoa, Patrick Viera, ha parlato così ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio della sfida di campionato contro il Cagliari, valevole per la tredicesima giornata di Serie A: "Ho sempre avuto un legame particolare con l’Italia e quando è arrivata la chiamata di una società importante come il Genoa ho risposto con piacere. Posso dire che non è mai facile per i giocatori quando si cambia allenatore ma ho trovato un gruppo solido, molto professionale che ha voglia di vincere. Ho visto un gruppo con voglia di conoscermi e capire come vogliamo giocare. Sono molto contento per quanto riguarda la condizione mentale dei giocatori".