L'attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti, ha parlato poco prima del fischio d'inizio del match contro il Cagliari

Sergio Pace Redattore 24 novembre 2024 (modifica il 24 novembre 2024 | 12:34)

L'attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti, poco prima del fischio d'inizio del match di campionato contro il Cagliari, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "La settimana è stata particolare, diversa da tante altre, però il calcio è questo. Per quanto abbiamo ringraziato tutti mister Gilardino, adesso siamo tutti con mister Viera e siamo pronti per questa grande partita che è molto importante. Faremo di tutto per portare a casa il massimo dei punti".

Si tratta della prima partita di Vieira alla guida del Genoa dopo l'esonero di Gilardino. Il Grifone è appena sopra la zona retrocessione con 10 punti ottenuti dopo 12 giornate. Stessi punti per il Cagliari di Davide Nicola. Insomma, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre a caccia di punti salvezza.

Genoa-Cagliari, le parole di Pinamonti nel pre-gara — Le ultime due partite giocate dal Genoa non erano andate poi così male. Anzi, Pinamonti e compagni avevano stoppato una pesante serie negativa di risultati (6 sconfitte nelle ultime 8 partite, 2 i pareggi) con la vittoria di misura ottenuta al Tardini contro il Parma e il pareggio interno per 1-1 con il Como acciuffato all'ultimo respiro. Tutto questo prima della sosta per le nazionali.

Nulla che potesse far presagire un cambio in corsa durante la pausa. E invece l'avventura di Gilardino si è conclusa pochi giorni fa, con l'ormai ex allenatore del Grifone che ha dovuto cedere il testimone a Vieira. L'ex tecnico di Nizza, Crystal Palace e Strasburgo sarà chiamato a risollevare le sorti di una squadra che è stata anche penalizzata da una serie incredibile di infortuni in questa prima parte di stagione.