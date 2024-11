Genoa, Vieira si presenta: “È stato tutto molto veloce! Balotelli? Mi piace”

Patrick Vieira si è presentato quest'oggi ai giornalisti come nuovo allenatore del Genoa: ecco quali sono state le sue prime dichiarazioni in conferenza stampa.

Dopo aver salutato Alberto Gilardino e dato il benvenuto a Patrick Vieira, il Genoa si sta preparando per affrontare il Cagliari alla 13^ giornata di Serie A. Ecco quali sono state le prime parole del nuovo allenatore del Grifone in conferenza.

Patrick Vieira in conferenza stampa — "È stata una cosa fra il club e me molto veloce. Quando ho sentito che c'era la possibilità di venire ad allenatore una grande società non si poteva dire di no. La volontà di lavorare e far bene c'è. Ho trovato un gruppo molto orgoglioso sul lavoro, ho visto un gruppo che ha voglia di far bene per la società. Non è facile perdere un allenatore che stava bene con i giocatori, aveva tanto rispetto in loro e questo non cambierà mai. Credo che Gilardino fosse un allenatore rispettato dai tifosi e giocatori. È stato un grande giocatore e non cambierà mai. Ora bisogna guardare avanti e vedere cosa fare per vincere le partite. Sono contento di questi giorni nel vedere la voglia di lavorare e imparare".

"Balotelli? L’aspettavo alla prima domanda (ride, ndr). Il calcio italiano è cambiato tanto, ci sono giocatori differenti ma la Serie A è un campionato molto difficile da giocare. Non è facile vincere ma abbiamo la qualità per far bene. Mario lo conosco molto bene, è un giocatore e una persona che mi piace. Deve continuare a lavorare ed essere a disposizione della squadra aiutandola a far bene e vincere. È un giocatore importante ma deve continuare a lavorare".

"Non cambierò il calcio. Non giocheremo in 12. La cosa importante è mettere i giocatori dove possono esprimere le loro qualità. Poi c'è qualcosa che posso chiedere dal punto di vista del gioco ma dobbiamo vincere per avere più fiducia".

Genoa-Cagliari, cosa filtra — "Per capire chi recupererà aspettiamo domani. E' interessante avere giocatori importanti che si sono allenati ma è presto per dire se ci saranno domenica. Se non sarà domenica, sarà per le prossime. Un giocatore deve stare bene come testa e dobbiamo essere chiari su ruolo e responsabilità. Dobbiamo essere più aggressivi e avere più giocatori nell'area avversaria. In questi aspetti dobbiamo lavorare e migliorare. C'è uno staff che ha lavorato nelle ultime settimane del Cagliari. E' una squadra a cui piace giocare palla in avanti. La cosa importante è concentrarsi su come dobbiamo giocare noi. Se facciamo una bella partita con la gente allo stadio possiamo mettere in difficoltà il Cagliari".