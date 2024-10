Gilardino: “Complimenti ai miei ragazzi! Balotelli? Oggi mi godo Pinamonti”

Il Genoa ha rimontato e pareggiato in casa contro il Bologna e, nel post-partita, Alberto Gilardino ha voluto perciò esaltare lo spirito e la mentalità che i suoi giocatori hanno messo in campo nonostante tutte le difficoltà; non sono poi mancati i riferimenti anche alla voce di mercato che punta le luci dei riflettori su Mario Balotelli .

Gilardino nel post di Genoa-Bologna

A DAZN, il tecnico del Grifone ha affermato: "Non avevo dubbi che i ragazzi potessero avere una reazione di questo tipo. Dopo il secondo gol la partita poteva essere chiusa e invece non abbiamo mollato di un centimetro. La squadra ha un grande valore, non molla. Sarà un campionato di grande difficoltà ma se noi abbiamo questo spirito sono convinto che, punto dopo punto, raggiungeremo il nostro obiettivo. A Vasquez bisognerebbe fargli una statua visto che è tornato solo ieri, Martin è un esterno e ha giocato in mezzo al campo ma anche altri: la duttilità dei giocatori mi ha fatto giocare il tutto per tutto sull'1-2. Grande spirito da parte di tutti, faccio pubblicamente i complimenti ai ragazzi come glieli ho fatti nello spogliatoi. Errori ci sono stati, li correggeremo, ma sono stati bravi a riprenderla con mentalità. Sono contento per i gol di Pinamonti: sono stato attaccante e il gol è linfa per questo ruolo".