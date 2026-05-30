Tra i tanti calciatori che, purtroppo, nel corso di questa stagione non hanno vissuto un buon periodo figura anche Santiago Giménez, attaccante del Milan. Il classe 2001, infatti, non solo ha dovuto passare un lungo periodo lontano dal rettangolo verde a causa di un infortunio alla caviglia, ma anche anche avuto un serio problema con il gol.

Inoltre, i rossoneri non hanno portato a casa nessun trofeo e hanno mancato, all'ultima giornata, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Bebote ha ricevuto anche tante critiche e, di ciò, ne ha parlato ultimamente.

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Milan, Giménez: "Sono stato criticato giustamente. È stata una stagione difficile"

In questa stagione, la prima intera vissuta in qualità di calciatore rossonero, Giménez non ha avuto il rendimento sperato a livello di gol. Infatti, il messicano ha segnato soltanto nella partita didisputata verso la fine di settembre contro il. In campionato, invece, l'exnon ha mai messo la palla in rete e le ultime due reti inrestano quelle contro il Bologna nella partita vintaildello scorso anno. Tra l'altro, il messicano è stato anche fermo per bena causa di un infortunio alla caviglia.

Milano, Italia - 24 maggio 2026: Santiago Gimenez del Milan osserva durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

La stagione del Bebote non è stata negativa soltanto a livello personale, ma anche ampliando il discorso al Milan. Il Diavolo, infatti, non ha ottenuto la qualificazione alla Champions, che era l'unico obiettivo stagionale. Adesso Giménez si trova in Messico ed è uno dei pre-convocati per il Mondiale. Nel ritiro della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media locali. Le sue parole: "Sono stato criticato giustamente. In quanto attaccante, i tifosi vogliono vincere e chiedono i gol. Una squadra come il Milan deve stare in Champions e lottare per le prime posizioni. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi ed in un club così non ci si può permettere ciò. La stagione è stata brutta e difficile".

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