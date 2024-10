L'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro il Monza

A due giorni dal match contro il Monza, valevole per l'ottava giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti. Queste le sue parole: "Il Monza è una squadra costruita per altri obiettivi, mi viene difficile pensare che un organico del genere possa essere inserito in una lotta per la salvezza. Va detto che siamo solo all'inizio, noi ci faremo trovare pronti sul campo di battaglia".

Sulle condizioni dei calciatore dell'Hellas dopo gli impegni con le nazionali: "Purtroppo ad ogni sosta dobbiamo sempre sperare che non succeda qualcosa, stavolta è toccato a Dawidowicz. Gli altri stanno abbastanza bene. Onestamente si candidano tutti, dal punto di vista fisico stanno bene ma serve essere al top anche mentalmente. Faremo delle valutazioni in questo senso ma per noi sono tutti giocatori importanti".

Hellas Verona, le parole di Zanetti in vista del Monza — Zanetti sugli stop di Dawidowicz e Frese: "Abbiamo perso Frese fino a gennaio, Dawidowicz per 8-9 partite. La squadra però ha fatto vedere di comportarsi bene anche a quattro dietro. Serve essere aggressivi, portare la partita dove vogliamo specialmente davanti al nostro pubblico. Serdar? Fa parte del gruppo. Non ho mai nascosto la mia stima per lui, così come per Duda, Belahyane e altri. A parlare poi è il campo, spetta loro dimostrare di meritarsi la titolarità. Adesso inizia un ciclo con partite ravvicinate e importanti e cercherò di fare le scelte giuste".

Sulle condizioni di Faraoni e l'impiego in difesa di Ghilardi: "Ho un rispetto enorme e una grande stima per Faraoni, è sempre a disposizione, sta giocando poco ma è un giocatore importante per il club. Finora si è trovato davanti un ottimo Tchatchoua. Faraoni vuole bene al Verona, lo si sente e lo si avverte. Le partite poi sono tante e potrà avere sicuramente qualche minuto in più perché lo meriterebbe.

Ghilardi? Penso che un giocatore che ha giocato poco debba lottare tutti i giorni per farsi trovare pronto quando è chiamato in causa. Credo che si sia meritato di giocare e per quanto mi riguarda lunedì andrà in campo. Poi sarà lui a doversi meritare la titolarità perché essere schierato nell'undici dell'Hellas è un privilegio che bisogna sudarsi e meritarsi con il lavoro quotidiano senza mollare mai un centimetro".