Nel derby veneto del Bentegodi fa festa il Verona che supera 2-1 in rimonta il Venezia . Per gli scaligeri la sfida casalinga contro i lagunari non era iniziata nel migliore dei modi, ma Tengstedt e un autogoal di Joronen hanno rimesso le cose a posto.

"Tengstedt punta atipica"

L'ex allenatore del Venezia, si è poi concentrato su uno dei grandi protagonisti del successo scaligero, Tengstedt, autore del gol dell'1-1: "Tengstedt è una punta atipica, gli piace giocare tra le linee, ha bisogno di un compagno di reparto più fisico, come Mosquera, che possa metterlo nelle migliori condizioni possibili per aiutarlo a far goal. Ho grande stima di lui così come di Kastanos, che magari sperava di iniziare dal 1', ma è entrato bene ed è un giocatore sul quale conto tantissimo".