Udinese, Iker Bravo: “Sapevo che sarei diventato MVP dell’Europeo U19, ora punto ai Mondiali”

Iker Bravo è stato intervistato da AS ed ha toccato diversi argomenti, tra cui gli ultimi Europei U19, la sua crescita all'Udinese e i suoi prossimi obiettivi.

Eletto miglior calciatore degli Europei Under 19, Iker Bravo è un talentuoso attaccante spagnolo oggi in forza all'Udinese. Il club friulano ha scommesso molto su di lui e crede particolarmente in una sua affermazione nel Bel Paese. Il classe 2005 è stato intervistato da Mirko Calemme, corrispondente in Italia di AS per la Serie A e per le squadre italiane nelle competizioni UEFA. L'intervista ha compreso diversi argomenti tra cui il Real Madrid, i connazionali Nico Williams e Lamine Yamal, l'Udinese, Deulofeu e tanto altro.

L'intervista a Iker Bravo — Iker, come va in Italia? "Mi sento molto a mio agio, sia nel club che in città, che è molto tranquilla. Mi hanno accolto molto bene".

L'Udinese è un club solido, che ha sempre avuto attenzione con i giovani talenti. "È stato molto facile decidere. Volevo venire e il club voleva che fossi qui, ciò che fa la differenza è l'interesse che mostrano per te e questo mi ha fatto avere la decisione molto chiara".

Nello spogliatoio ha due connazionali, Deulofeu e Zarraga. "E questo è sempre utile. Mi hanno trattato molto bene e mi aiutano in molte cose".

Come sta Gerard? "Ha avuto un infortunio complesso, ma ora lo vedo bene, forte fisicamente e soprattutto mentalmente. Lo stiamo aspettando tutti, voglio davvero giocare con lui".

Hai detto che il giocatore che ti ha colpito di più da vicino è stato Kroos. Chi ti ha colpito nei campi italiani? "All'Udinese abbiamo molta qualità, ma se devo nominarne uno dico il capitano, Thauvin. Sapevo quanto fosse bravo, ma da vicino lo è ancora di più. Tra i rivali, ho potuto incrociare Dybala, che mi piace molto da quando ero bambino, e anche Lautaro".

L'arrivo di Runjaic a Údine è stata una sorpresa ed è stata una rivelazione. "È un allenatore molto vicino ai giocatori. Ti chiede sempre come ti senti e tatticamente funziona molto bene. Penso che la squadra stia funzionando grazie al desiderio che mette in ogni allenamento e alla sua attenzione ad ogni dettaglio".

A proposito, in che lingua si parla nello spogliatoio bianconero? "Lo spagnolo è parlato molto, c'è anche un po' di francese, ma usiamo l'inglese per comunicare tra di noi".

L'allenatore ha detto che può giocare sia da 9 che da 10. Qual è la tua posizione ideale? "Dove mi sono sempre sentito più a mio agio è stato il 10, ma me la cavo molto bene anche come attaccante. So come giocare lì".

Il direttore dell'area tecnica Gokhan Inler ti ha elogiato per il tuo carattere, ha detto che fai allenamenti extra e ha affermato che è sicuro che arriverà il tuo momento. "Queste parole mi rendono orgoglioso. Penso che quando cresci ti rendi conto delle cose di cui hai bisogno e che devi fare per migliorare. Allenarsi più del dovuto va bene, essendo giovani ti rende più facile adattarsi all'élite. Penso che il mio carattere sia abbastanza facile da portare: non ho problemi con nessuno e vado d'accordo con tutti nello spogliatoio. Cerco di essere me stesso e di lavorare molto duramente".

Hai parlato del tuo cambiamento mentale negli ultimi mesi e sai che per avere spazio dovrai guadagnartelo negli allenamenti. Come lo vivi? "Lo vivo con calma e tranquillità. Conosco le mie qualità: senza voler calpestare nessuno, è semplicemente una questione di tempo e di lavoro. Ho la testa per aiutare la squadra e finora sono stato molto bene. Devo crescere fisicamente, sento che è l'unica cosa che mi manca".

Sei molto giovane, hai appena 19 anni, ma ha già un'esperienza degna di un top: Barcellona, Leverkusen, Real Madrid. Cosa ti ha lasciato ogni viaggio? "Ho passato dieci anni al Barça da quando ero piccolo e ho sempre detto che questo ha formato quello che sono. In Germania ho iniziato a imparare lavorando con grandi giocatori, e a Madrid ho capito cosa significa vivere giorno per giorno l'esigenza di un club così grande e la mentalità che serve".

Hai raccontato più volte l'importanza che Arbeloa ha avuto per la sua crescita. "È stato molto importante per me. Se una persona come lui si avvicina a te, ti aiuta, ti fa riflettere, dovresti tenere a mente questi consigli per il tuo futuro".

Il tecnico, parlando di te, ha detto: "A volte, tutto ciò di cui qualcuno ha bisogno è un po' di affetto per rivelare il suo vero talento e la sua grandezza". "L'allenatore è il pezzo chiave di una squadra. Deve sapere tutto sulla tattica, ma anche sapersi relazionare a livello umano. Deve conoscere i giocatori, sapere come avvicinarsi, capire di cosa hanno bisogno, soprattutto quando sei in una fase di formazione. La sua frase è assolutamente vera. Non tutti gli allenatori sanno come farlo".

Che allenatore è? Dove lo immagina in futuro? "Da come tratta i giocatori e da quello che sa di calcio, lo vedo in qualsiasi squadra. Sono sicuro al 100% che può seguire i passi che hanno fatto, ad esempio, Arteta o Xabi".

Come ha vissuto la sua partenza da Madrid? "Come la chiusura di una fase che mi ha fatto molto bene e da cui ho imparato molto".

Durante la tua ultima intervista con AS hai affermato che il tuo sogno era giocare l'Europeo U-19: lo hai fatto e è sei stato MVP del torneo. Cosa ti resta di questa esperienza? "Ti dirò qualcosa che molte persone non sanno. Quando sono stato convocato, sapevo già che sarei stato l'MVP. Ho degli audio sul mio telefono di maggio in cui l'ho detto ad amici e familiari. Era un obiettivo che avevo in testa e quando qualcosa mi entra dentro, è impossibile tirarlo fuori. Ogni giorno mi alzavo e mi ripetevo: "Agli Europei sarò l'MVP". Grazie a Dio, sono stato bravo nel torneo e così è stato. È qualcosa su cui ho lavorato mentalmente e fisicamente, ho passato tutte le vacanze ad allenarmi con questo obiettivo in testa".

Hai affermato che il tuo sogno è giocare con Lamine e Nico nella Coppa del Mondo. È la tua prossima grande sfida? "Esattamente, andare lì con il numero nove, accanto a Lamine e Nico, ora ce l'ho in testa e non me ne andrà (ride). Ho due anni per realizzare questo sogno, e se, per qualunque cosa, non si ottiene, inizierò a pensare all'Europeo".

Ha lavorato con Lamine al Barça, ci si aspettava questa esplosione? "La cosa di Lamine è insolita. Vedremo qualcosa di simile tra 10 o 20 anni, forse. È talento, talento, talento... Può arrivare dove vuole e vincere il Golden Boy, il Pallone d'Oro e tutto ciò che vuole".

E tu cosa vedi per il tuo futuro? "I miei obiettivi sono crescere come calciatore e persona, ritagliarmi un posto nell'Udinese e, se Dio vuole, essere nella Coppa del Mondo".