Udinese, Thauvin: “Scelta giusta, al Tigres la peggiore della mia vita”

Florian Thauvin, attaccante francese, ha parlato della sua scelta di vestire la maglia dell'Udinese e ha descritto come la "peggiore della vita" l'esperienza al Tigres.

Gennaro Dimonte 12 ottobre - 21:51

Florian Thauvin è al suo terzo anno in Italia, con la maglia dell'Udinese. Arrivato nel gennaio del 2023, ha avuto bisogno di un periodo di adattamento prima di incidere come fatto in carriera con l'Olimpique Marsiglia. Le sei reti della stagione 2023-2024 sono state solo un bigliettino visita del 31enne che ha già segnato quattro e fornito diversi assist in cinque match. Un ruolino di marcia da giocatore di altissimo livello, diventato anche capitano del club friulano. Intervistato da Sportweek, ha spiegato la scelta di sposare il progetto italiano e la sua esperienza, negativa, in Messico con il Tigres.

Thauvin sul Tigres: "Grave errore, all'Udinese sto bene" — Florian Thauvin, in un'intervista a Sportweek, ha spiegato la scelta di vestire la maglia dell'Udinese e approdare per la prima volta in Italia: "Gli otto anni al Marsiglia mi avevano logorato, avevo bisogno di un'esperienza diversa e con meno pressioni. Mi era stato proposto il rinnovo e alcune situazioni interessanti come Lione, Napoli e Milan, che è ancora il mio sogno. C'era anche l'Atletico Madrid ma dopo il Covid tutti i club avevano problemi economici e in Messico mi era arrivata un'offerta più importante. Mio figlio aveva un anno e sentivo il bisogno di avere la famiglia con me".

"Ho fatto l'errore più grande della mia vita. - continua il francese - Sono abituato a ritmi alti e il calcio messicano non era come mi aspettavo. Appena l'Udinese mi ha chiamato non ho esitato a dire sì. Non è stato semplice, sentivo di non avere la fiducia dell'allenatore inizialmente. Ora mi trovo bene perchè ho dimostrato di avere ancora un futuro in questo sport".