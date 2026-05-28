"Non è il momento di parlarne": la risposta secca di Allegri su un suo possibile futuro a Napoli.
De Laurentis sembrerebbe aver scelto il prossimo allenatore del Napoli per il post Conte, e si tratterebbe di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese è stato intercettato ai microfoni di Sky mentre era a Pescara - in occasione del "Premio Giovanni Galeone" - ma ha preferito posticipare il discorso ai prossimi giorni.
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Il Napoli su Allegri
Il rapporto tra il Napoli e Antonio Conte è giunto al termine, come annunciato nella conferenza stampa tenuta dallo stesso tecnico insieme ad Aurelio De Laurentis dopo l'ultima giornata di campionato. Adesso per i partenopei è il momento di pensare al futuro, e il presidente si sta muovendo per annunciare il prossimo tecnico degli azzurri nei prossimi giorni. La scelta sembra ormai definita, è Max Allegri il nome in cima alla lista per De Laurentis.
Il tecnico ormai ex Milan è stato intervistato da Sky Sport mentre ritirava il premio dedicato a Giovanni Galeone, suo maestro ai tempi dell'esperienza abruzzese. L'allenatore prima ha ovviamente dedicato delle parole d'amore a Galeone: "Qui per lui. Non manca solo a me, ma a tutto il mondo del calcio". Poi è arrivata la domanda sul suo - probabile - futuro in terra partenopea, ma Allegri ha ovviamente posticipato l'argomento al futuro. "Napoli? Oggi non è il momento di parlarne". Poche parole ma molto concise. Inoltre a rallentare il matrimonio tra Napoli e il tecnico ci sono delle questioni burocratiche: c'è da definire prima infatti la chiusura anticipata del contratto che ancora lo lega al Milan.
Il ritorno di Max
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Ma quello di Allegri a Napoli sarebbe anche un ritorno - o meglio, un non addio - del tecnico nel calcio italiano. La stagione con il Milan è stata difficile e - al netto dei risultati - fallimentare. E sostituire Antonio Conte non è mai facile, sia in termini di obiettivi da conquistare che in quanto a nuovi stimoli da dare ai calciatori. Ma Massimiliano Allegri lo ha già fatto e ne è uscito vincitore. De Laurentis sembra credere nelle doti del tecnico livornese, nonostante i risultati degli ultimi anni delle squadre guidate da Max possano non far ben sperare. E Allegri avrebbe un'altra opportunità di dimostrare al movimento del calcio italiano di avere ancora qualcosa da dare. Sarebbe anche un tiro mancino al Milan, che vedrebbe l'allenatore che non è riuscito a riportare il club in Champions League partecipare alla competizione, ma con un'altra squadra.
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