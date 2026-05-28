De Laurentis sembrerebbe aver scelto il prossimo allenatore del Napoli per il post Conte, e si tratterebbe di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese è stato intercettato ai microfoni di Sky mentre era a Pescara - in occasione del "Premio Giovanni Galeone" - ma ha preferito posticipare il discorso ai prossimi giorni.

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Il Napoli su Allegri

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Massimiliano Allegri, allenatore dell’AC Milan, osserva durante la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il rapporto tra il Napoli e Antonio Conte è giunto al termine, come annunciato nella conferenza stampa tenuta dallo stesso tecnico insieme ad Aurelio De Laurentis dopo l'ultima giornata di campionato. Adesso per i partenopei è il momento di pensare al futuro, e il presidente si sta muovendo per annunciare il prossimo tecnico degli azzurri nei prossimi giorni. La scelta sembra ormai definita, è Max Allegri il nome in cima alla lista per De Laurentis.

Il tecnico ormai ex Milan è stato intervistato da Sky Sport mentre ritirava il premio dedicato a Giovanni Galeone, suo maestro ai tempi dell'esperienza abruzzese. L'allenatore prima ha ovviamente dedicato delle parole d'amore a Galeone: "Qui per lui. Non manca solo a me, ma a tutto il mondo del calcio". Poi è arrivata la domanda sul suo - probabile - futuro in terra partenopea, ma Allegri ha ovviamente posticipato l'argomento al futuro. "Napoli? Oggi non è il momento di parlarne". Poche parole ma molto concise. Inoltre a rallentare il matrimonio tra Napoli e il tecnico ci sono delle questioni burocratiche: c'è da definire prima infatti la chiusura anticipata del contratto che ancora lo lega al Milan.

Il ritorno di Max

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Quello di Allegri a Napoli sarebbe un ritorno. Il tecnico infatti è già stato in, ma da calciatore. Era il 97/98 e nel mercato invernale il Napoli acquistò l'allora trentenne Max dal. Ma era un Napoli completamente diverso da quello di oggi. All'arrivo di Allegri la squadra partenopea era già avviata alla retrocessione. Retrocessione che arrivò puntuale a fine stagione, e spedì il Napoli indopo 33 anni consecutivi di

Ma quello di Allegri a Napoli sarebbe anche un ritorno - o meglio, un non addio - del tecnico nel calcio italiano. La stagione con il Milan è stata difficile e - al netto dei risultati - fallimentare. E sostituire Antonio Conte non è mai facile, sia in termini di obiettivi da conquistare che in quanto a nuovi stimoli da dare ai calciatori. Ma Massimiliano Allegri lo ha già fatto e ne è uscito vincitore. De Laurentis sembra credere nelle doti del tecnico livornese, nonostante i risultati degli ultimi anni delle squadre guidate da Max possano non far ben sperare. E Allegri avrebbe un'altra opportunità di dimostrare al movimento del calcio italiano di avere ancora qualcosa da dare. Sarebbe anche un tiro mancino al Milan, che vedrebbe l'allenatore che non è riuscito a riportare il club in Champions League partecipare alla competizione, ma con un'altra squadra.

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