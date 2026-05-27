Andoni Iraola rappresenterebbe una vera svolta per il Milan: un allenatore moderno, intenso e coraggioso, capace di proporre un calcio aggressivo e spettacolare. Nell’analisi esclusiva A Nickless si approfondisce perché il tecnico spagnolo potrebbe essere il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo rossonero. Dal pressing alto alla ricerca continua della verticalità, passando per l’identità di gioco e la valorizzazione dei giovani, Iraola incarna un’idea di “calcio totale” che intriga sempre di più il mondo Milan.

L'intervista: Iraola al Milan, possibile?