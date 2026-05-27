Iraola al Milan: realtà o mera suggestione? E cosa porterebbe alla formazione rossonera? Ne ha parlato Nickless
Andoni Iraola rappresenterebbe una vera svolta per il Milan: un allenatore moderno, intenso e coraggioso, capace di proporre un calcio aggressivo e spettacolare. Nell’analisi esclusiva A Nickless si approfondisce perché il tecnico spagnolo potrebbe essere il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo rossonero. Dal pressing alto alla ricerca continua della verticalità, passando per l’identità di gioco e la valorizzazione dei giovani, Iraola incarna un’idea di “calcio totale” che intriga sempre di più il mondo Milan.
L'intervista: Iraola al Milan, possibile?Non mancano però gli ostacoli: la concorrenza internazionale è forte e convincere l’attuale tecnico del Bournemouth non sarà semplice. Un approfondimento dettagliato tra tattica, visione e prospettive future per capire davvero cosa potrebbe portare Iraola al Diavolo. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTICHANNEL >>>
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