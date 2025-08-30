Il ritorno del centrocampista turco dei nerazzurri sarà un aggiunta fondamentale per Chivu, che è pronto a sfruttare le sue qualità già nella prossima partita contro Udinese

Giorgio Abbratozzato 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 20:32)

Il playmaker turco tornerà a disposizione del suo allenatore in questa giornata di Serie A contro l'Udinese, in programma domani alle 20:45. Hakan Calhanoglu si è ormai confermato negli ultimi anni come uno dei migliori centrocampisti nel calcio europeo. Nella prima partita contro il Torino, Barella ha occupato la sua posizione e Sucic ha agito da mezzala fornendo una prestazione più che convincente. Scopriamo come potrebbe inserirsi l'ex Milan in un'ipotetica nuova disposizione.

Calhanoglu ritorna in cabina di regia — Chivu ritrova Chalhanoglu, uno dei pezzi più importanti nello scacchiere dei nerazzurri negli ultimi anni. Barella nell'ultima partita non ha fatto sentire la sua mancanza, complice anche una grandissima prestazione di tutti i suoi compagni di squadra. Con l'ex Bayer Leverkusen in campo le dinamiche cambiano e l'Inter avrà più opzioni offensive a disposizione. Lui non si è mai nascosto: ha sempre sottolineato come siano pochi i mediani in Europa capaci di segnare più gol di lui. Il primo a provarlo in quella posizione è stato Giampaolo, poi Inzaghi ha aiutato a concludere il suo completamento in quella posizione, dove è migliorato notevolmente negli anni. Con lui in campo la manovra nerazzurra è molto più scorrevole e può trovare opzioni differenti per fare male agli avversari grazie alle sue qualità.

In Europa trovare un altro centrocampista con un tiro eccellente, specialista nei calci rigore e nei piazzati, che perde così pochi palloni e capace di verticalizzare sia nei lunghi spazzi sia quando si attaccano difese chiuse è veramente difficile.

Il buon esordio di Sucic può farlo diventare titolare in prospettiva? — Petar Sucic ha giocato un esordio in Serie A degno di nota fornendo un assist a Marcus Thuram. Con Chalanoglu di nuovo a disposizione Barella tornerà nel suo ruolo naturale, la mezzala. L'ex Cagliari non ha una specialità nel suo gioco che spicca sulle altre ma è molto bravo a fare tante cose, lui sarà sicuramente titolare. Nemmeno le qualità di Mkhitaryan sono in discussione l'armeno è sempre stato fondamentale nelle geometrie nerazzurre e pensare a una sua esclusione immediata dall'11 iniziale e improbabile ma non impossibile. Molto probabilmente in questa stagione ci sarà spesso un ballottaggio tra quest'ultimo e Sucic, le partite da giocare sono tante e l'armeno e il croato si alterneranno molto spesso.