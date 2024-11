Inter, Inzaghi: “Difficile con la Fiorentina, inutile pensare alle defezioni”

L'Inter, per la 14^ giornata di Serie A, se la vedrà con la Fiorentina in trasferta e per l'occasione ha parlato anche Simone Inzaghi: di seguito le dichiarazioni.

Alessia Gentile Redattore 30 novembre 2024 (modifica il 30 novembre 2024 | 19:00)

L'Inter si sta preparando per affrontare in trasferta la Fiorentina di Raffaele Palladino, una delle rivelazioni di questa stagione 2024/25 in Serie A; il tecnico nerazzurro, in vista del big match, ha quindi detto la sua sul momento che il gruppo sta vivendo, sulle tante defezioni che sono arrivate a causa dei problemi muscolari ma anche di quello che si aspetta dai suoi uomini.

Inter, Inzaghi alla vigilia del match contro la Fiorentina — Ai microfoni di 'Inter TV', Simone Inzaghi ha dichiarato: "Sappiamo che affronteremo una partita difficile, dipenderà tanto da noi e da come approcceremo la gara. Sapendo che affrontiamo un avversario in grande salute, che ha perso solo una partita in trasferta a Bergamo con l’Atalanta. Dal 13 luglio i ragazzi lavorano nel migliore dei modi, siamo contenti degli ultimi due mesi: abbiamo fatto ottime gare, ma dobbiamo continuare così perché domani sarà una partita impegnativa. Sappiamo che sia noi che la Fiorentina abbiamo avuto impegni europei, loro hanno giocatori di ottima qualità e hanno un allenatore che sta facendo molto bene, ci vorrà una grande Inter".

"Le rotazioni per quanto mi riguarda non sono un limite. Anzi, è ottimo per noi e per cercare di gestire tutti e quanti i giocatori. Per la partita di domani abbiamo qualche defezione, ma è inutile pensarci. La squadra sta lavorando bene in entrambe le fasi, quindi non mi soffermo solo su un singolo reparto, ma è tutta l’Inter che sta lavorando bene di squadra. Dobbiamo ragionare partita dopo partita: così si mantiene alta la concentrazione, dobbiamo focalizzarci su ogni singolo impegno. Siamo pronti per affrontare una partita difficile nel migliore dei modi".