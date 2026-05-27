Giuseppe Marotta ha conquistato il suo terzo scudetto da quando è all'Inter, il primo da presidente del club meneghino. Intervistato ai microfoni di DAZN, ha affrontato vari temi: da Chivu alla Champions, passando per il futuro di Bastoni.

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Marotta e l'Inter: il presente ed il futuro

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: FC Internazionale Dario Baccin, il direttore sportivo dell’FC Internazionale Piero Ausilio, il presidente dell’FC Internazionale Giuseppe Marotta, l’allenatore dell’FC Internazionale Cristian Chivu e il vicepresidente dell’FC Internazionale Javier Zanetti celebrano la vittoria del campionato italiano dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Il primo pensiero di Giuseppe Marotta è andato ovviamente allo scudetto conquistato con i neroazzurri: "Il primo Scudetto da presidente è un'emozione grandissima da interista, ma soprattutto di un ragazzo che aveva questo sogno. Non avrei mai immaginato di riuscirci, è il bello della vita". Ovviamente, a stagione conclusa, inizia già la programmazione per il futuro. Programmazione chiara quella del club neroazzurro, come si evince dalle parole del presidente: "La squadra di per sé ha uno scheletro ben preciso fatto di giocatori che sono qua da alcuni anni e mi riferisco a Barella, Bastoni, Lautaro, che rappresentano anche gli altri. Servono anche a far entrare in chi arriva la cultura della vittoria a chi arriva".

Proprio a proposito di Bastoni, Marotta ha affrontato il tema sul futuro del difensore, tema di molte voci di mercato negli ultimi tempi: "Come principio non siamo dei venditori, se un giocatore va via è perché ha espresso la volontà di andare via e lui assolutamente non l'ha espressa, è contento di stare con noi e non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà con noi ancora".

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La Juventus e il passato

E sulla Champions League: ". Anno prossimo ripartiamo con la stessa volontà di questi anni, siamo arrivati due volte in finale, vorremmo arrivarci la terza, spero che mi regalino questo trofeo, ho perso 4 finali.".A Marotta è stato chiesto se ci sono delle analogie tra la sua Inter e la sua: "La Juventus aveva una proprietà che si sussegue nel tempo, nell'Inter purtroppo questo non è accaduto e questo comporta avere più difficoltà. Entrambe sono grandi società e sono la storia vera del calcio italiano,".

TORINO, ITALIA - 16 LUGLIO: Il nuovo acquisto della Juventus FC Cristiano Ronaldo posa per i media con Giuseppe Marotta, Andrea Agnelli e Fabio Paratici durante la conferenza stampa del 16 luglio 2018 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

All'ex direttore della Sampdoria è stato chiesto anche se il suo addio al club bianconero è stato davvero legato all'affare Cristiano Ronaldo. "È una leggenda metropolitana. Certamente non era un'operazione che io condividevo al massimo. Ma in un modo spontaneo di confronto con il presidente e la proprietà, non era una cosa di litigiosità". Marotta ha poi concluso: "Ritenevo che Cristiano Ronaldo, che è un grandissimo campione, magari era un'operazione troppo grande per noi in quel momento. Però c'è il rispetto dei ruoli, io mi sono accodato al presidente".

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