La squadra di Cristian Chivu tenta l'allungo in classifica mentre il Pisa cerca punti importanti per la salvezza

Mattia Celio Redattore 23 gennaio - 13:00

Dopo il KO casalingo in Champions League contro l'Arsenal per l'Interè già tempo di ripartire. La squadra di Cristian Chivu inaugurerà questa sera la 22^giornata di Serie A ospitando il Pisa di Alberto Gilardino, reduce a sua volta dall'ottimo pareggio per 1-1 contro l'Atalanta. Per la Beneamata è una buona occasione per allungare in classifica dato che le dirette rivali per lo scudetto Milan e Napoli saranno impegnati nei big match rispettivamente contro Roma e Juventus.

Inter-Pisa, come arrivano alla partita le due squadre — Dimenticare l'Arsenal e ripartire subito. Questo è il compito dell'Inter. La squadra di Cristian Chivu non ha tempo per riposare e già questa sera avrà la grande occasione per tentare l'allungo in classifica. Dopo il pareggio per 2-2 contro i partenopei, la Beneamata ha ottenuto due successi consecutivi contro Lecce e Udinese mantenendo così saldo il primo posto. Il tecnico rumeno però non chiede cali di concentrazione, soprattutto in partite come queste dalle quali possono nascere grandi insidie. Inoltre mercoledì prossimo l'Inter sarà impegnata sul difficile campo del Borussia Dortmund, ultimo scoglio per ottenere la qualificazione diretta alla fase finale di Champions League, per cui l'ex Roma potrebbe fare rifiatare qualche giocatore importante.

Il Pisache questa sera si presenta al Meazza è una squadra galvanizzata dall'ottimo pareggio contro l'Atalanta, con tanto di rete del neo attaccante Rafiu Durosinmi. Un pareggio che però lascia i toscani all'ultimo posto insieme al Verona, motivo per cui Gilardino dovrà dare una scossa alla squadra per strappare punti importanti per la lotta salvezza, ben sapendo cosa gli aspetta sul difficile campo della Beneamata. Solo una vittoria per i pisani in questa stagione con però ben 11 pareggi, alcuni dei quali importanti ottenuti con le big. Questo vuol dire che il Pisa ha tutto per mettere paura anche alla capolista.

Probabili formazioni — Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Pisa (3-4-2-1) Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.

Il pronostico di DDD — Sulla carta l'Inter è data più che favorita dai bookmakers. La vittoria della squadra di Chivu, infatti, si attesta intorno all'1.15. Il successo del Pisa, invece, paga oltre 18 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbero avere i nerazzurri a San Siro. Il risultato più pronosticabile per la redazione dunque sarebbe l'1.