Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Inter e Como, un confronto decisivo che mette in palio un posto a Roma per la finale di Coppa Italia. Una gara che si preannuncia intensa e combattuta, con i nerazzurri chiamati a far valere esperienza e qualità, mentre il Como proverà a sorprendere facendo leva su entusiasmo e organizzazione. Il programma delle semifinali proseguirà poi domani, quando sarà la volta del confronto tra Atalanta e Lazio, altra sfida dal grande fascino e dall’esito tutt’altro che scontato. Intanto, alla vigilia del match di questa sera, Javier Zanetti è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, offrendo la sua lettura della gara e sottolineando l’importanza dell’appuntamento per il percorso stagionale dell’Inter.