Questa sera riflettori puntati sulla sfida tra Inter e Como, un confronto decisivo che mette in palio un posto a Roma per la finale di Coppa Italia. Una gara che si preannuncia intensa e combattuta, con i nerazzurri chiamati a far valere esperienza e qualità, mentre il Como proverà a sorprendere facendo leva su entusiasmo e organizzazione. Il programma delle semifinali proseguirà poi domani, quando sarà la volta del confronto tra Atalanta e Lazio, altra sfida dal grande fascino e dall’esito tutt’altro che scontato. Intanto, alla vigilia del match di questa sera, Javier Zanetti è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, offrendo la sua lettura della gara e sottolineando l’importanza dell’appuntamento per il percorso stagionale dell’Inter.
Coppa Italia
Inter, Zanetti promuove Chivu: “Intelligenza e interismo puro. Como? Gara difficile”
Le dichiarazioni di Zanetti per la partita di questa sera—
LE PAROLE DI ZANETTI SUL COMO -"Stasera si prospetta una partita difficile come il Como. Sappiamo che sa giocare molto bene e può metterci a difficoltà. Speriamo di poter arrivare anche in finale di Coppa Italia, ci puntiamo e vogliamo regalare gioia ai nostri tifosi".
L'IMPORTANZA DI CHIVU -"Chivu lo conosco benissimo, è un fratello della squadra del Triplete. Sono feticismo che sia qui con noi ,ha intelligenza, la sua passione, il suo senso d'appartenenza nei confronti dei nostri colori, non potevamo cercare uno migliore e adatto ai colori dell'Inter".
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Le parole del capitano—
VALORI IN PIU DELL'INTER -"Il lavoro di tutte le settimane, la certezza di seguire un allenatore come Chivu e i ragazzi che dopo lo scorso anno si sono imposti di prendere quello che era sfuggito lo scorso anno"
COUNTDOWN SCUDETTO -"Manca poco, ma attendiamo come da nostro Dna. Prima pensiamo alla Coppa Italia contro una squadra forte come il Como, poi penseremo al Torino".
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