Dopo Gleison Bremer, potrebbe esserci anche un altro infortunio pesante in casa Juventus: c'è apprensione per le condizioni di Cabal.

Gennaro Di Finizio 13 novembre 2024 (modifica il 13 novembre 2024 | 11:06)

Gli infortuni stanno condizionando in maniera importantissima la stagione della Juventus. Quello di Bremer è stato un fulmine a ciel sereno, considerando che parliamo di uno dei difensori più forti del nostro campionato: rottura del crociato anteriore e stagione finita per il calciatore bianconero. Un problema non da poco per Thiago Motta che ora aspetta il mercato per capire come Cristiano Giuntoli andrà a 'riparare' il problema.

Ma non solo Bremer: in in queste ore sta emergendo un altro problema che riguarda un altro calciatore della Juventus, con le nazionali per l'ennesima volta protagoniste. Si, perchè stavolta c'è apprensione per quanto riguarda le condizioni di Juan David Cabal.

Juve, che guaio: si fa male anche Cabal, rottura del crociato? — "Rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro: questo quanto comunicato dallo staff medico della Colombia alla Juve in merito alle condizioni di Cabal", ha scritto proprio in questi minuti Sportmediaset. Insomma, anche per il difensore colombiano sembra sia sopraggiunto un problema molto serio che potrebbe tenerlo fuori per tutta la stagione.

Dovesse essere confermata la diagnosi, sarebbe il secondo in infortunio pesante per Thiago Motta in pochissimi mesi. Una tegola che accende un serio campanello d'allarme in vista della sessione invernale di calciomercato.

Ed allora ecco che il reparto difensivo si assottiglia: Kalulu, Gatti, Cambiaso, Danilo, Savona e Rouhi sono quelli ancora a disposizione, ma il numero è esiguo per affrontare tutti gli impegni in calendario per la Vecchia Signora. Milan Skriniar resta un obiettivo, con la debacle di Cabal occhio anche a Kiwior dell'Arsenal ed Hancko del Feyenoord.