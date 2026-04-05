Juventus-Genoa: il cammino delle due squadre in Serie A

Tra Juventus e Genoa ci sono in ballo obiettivi diversi: i bianconeri puntano alla Champions, i rossoblù alla salvezza. Ecco il percorso delle due squadre finora

Gianmarco Inguscio Collaboratore 5 aprile - 20:00

Juventus e Genoa vivono una stagione diametralmente opposta in Serie A: i primi sono in lizza per un posto in Champions League con Como e Roma, ma attualmente occupano la quinta posizione con 54 punti, a tre lunghezze dai lariani. I secondi, invece, sono in corsa per la salvezza, che tuttavia, non sembra essere particolarmente lontano, considerando che la squadra del Grifone vanta 33 punti in tredicesima posizione e il primo posto "rosso" - occupato dal Lecce - dista 6 punti.

Le formazioni di Luciano Spalletti e Daniele De Rossi si affronteranno in occasione della trentunesima giornata di campionato, in programma lunedì 6 aprile alle ore 18:00, presso l'"Allianz Stadium". Un match che dirà molto sul percorso futuro di entrambe le compagini, poiché al termine della stagione resteranno soltanto sette appuntamenti.

Juventus-Genoa: il percorso dei bianconeri — I bianconeri si sono contraddistinti per un ottimo rapporto gol fatti e subiti: sono infatti 52 i gol realizzati, a fronte delle 29 incassate. Quanto ai risultati, il numero di vittorie ammonta a 15 partite, a cui si aggiungono 9 pareggi e 6 sconfitte. Dimostrazione di equilibrio costante e ottimale, in vista dell'obiettivo finale della Vecchia Signora: conquistare un pass per la Champions League. Tuttavia, Yildiz e compagni dovranno fare i conti con Como e Roma per lo stesso obiettivo.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Proprio il turco Kenan Yildiz continua a essere il vero trascinatore di questa formazione, almeno in fase realizzativa, dove il classe 2005 ha timbrato il tabellino dieci volte, proprio come il suo numero di maglia. Ma non solo, poiché il fantasista vanta anche 6 assist. A questi numeri si aggiungono un altro gol e tre assistenze in Champions. Il campionato della Juventus resta piuttosto positivo, senza dimenticare l'eliminazione dal torneo delle grandi orecchie per conto del Galatasaray. Infine, nelle ultime cinque partite ha collezionato una sconfitta interna contro il Como, prima del pareggio all'Olimpico con la Roma, seguito dalle vittorie contro Pisa e Udinese. Chiude il quadro il pareggio interno contro il Sassuolo.

Juventus-Genoa: il percorso dei rossoblù Se Spalletti è alla guida dalla Juventus da ottobre - dopo aver sostituito Igor Tudor - Daniele De Rossi, invece, guida il Grifone da novembre. L'ex bandiera della capitale ha dato una svolta importante sia dal punto di vista dei risultati sia da quello psicologico, dimostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario, con una media punti di 2 punti per partita al suo arrivo.

Nel 3-5-2 ha trovato stabilità difensiva ed espressività offensiva, soprattutto con Vitinha e Messias a svariare nell'area di rigore avversaria. Quanto alla classifica, i rossoblù occupano il tredicesimo posto con 33 punti, forti delle 8 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte collezionate finora. Ora i riflettori resteranno puntati su questa partita, che potrebbe rappresentare una pietra miliare nel prosieguo del percorso in Serie A delle due squadre.