Juventus, infortunio Cabal: dalla Colombia filtra la rottura del crociato

Juan Cabal si fa male al seguito della sua nazionale: dalla Colombia filtra la notizia peggiore per Thiago Motta, si tratterebbe di rottura del crociato.

Alessia Gentile 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 21:11)

La Juventus rischia di perdere, dopo Gleison Bremer, anche Juan Cabal per tutta la stagione e sempre per la rottura del crociato: dalla Colombia filtrano pessime notizie per la Vecchia Signora e per Thiago Motta, i dettagli.

Infortunio grave di Cabal: la Juventus lo attende a Torino — Juan Cabal si è fatto male con la Colombia: il ginocchio che l'ha messo ko è il sinistro e con la sua federazione ha subito svolto i primi esami del caso. Secondo il giornalista colombiano Pipe Sierra, informato sui fatti, si tratterebbe proprio di rottura di crociato come già circolato anche dalle prime indiscrezioni.

🚨⚪️⚫️ Initial tests made with Colombia staff show that Juventus centre back Juan Cabal has torn his ACL.

More tests will follow with Juventus staff to assess Cabal, as @PSierraR reports. pic.twitter.com/A4HXCEanoj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2024

Il difensore è comunque atteso a Torino e al J-Medical per svolgere tutti gli esami strumentali del caso con lo staff medico bianconero, ma il rischio che possa trattarsi di un infortunio davvero tanto pesante adesso c'è. Per Thiago Motta sarebbe un problema visto che in difesa la coperta è già corta dopo lo stop appunto di Bremer. Non resta che attendere per comprendere cosa effettivamente sia successo ed, eventualmente, come la società deciderà con Giuntoli di muoversi sul mercato a gennaio.