Juventus, Koopmeiners dopo il Milan: “Non il risultato che speravamo”

Teun Koopmeiners è stato provato da Thiago Motta in posizione più avanzata ma non ha inciso come il tecnico sperava in Milan-Juventus: ecco le sue parole dopo il pareggio.

Alessia Gentile 24 novembre 2024 (modifica il 24 novembre 2024 | 11:20)

La Juventus non è riuscita ad andare oltre il pareggio con il Milan a San Siro, complice anche l'assenza di Dusan Vlahovic. I gol non sono infatti arrivati per i bianconeri (così come per i rossoneri) e il match non ha entusiasmato i tifosi di nessuna delle due fazioni. Thiago Motta ha provato a sperimentare l'utilizzo di Koopmeiners in fase più offensiva, ma l'olandese non è riuscito a incidere.

Le parole di Koopmeiners dopo Milan-Juventus — L'ex Atalanta non è riuscito a fare la differenza contro il Diavolo e nelle pagelle, questa mattina, la sua prestazione è stata giudicata come insufficiente. Il centrocampista sta cercando in tutti i modi il primo gol con la maglia della Juventus, ma il destino sembra voler rallentare questo processo. In ogni caso, lui non si dà per vinto e subito dopo il big match contro il Milan ha scritto sul proprio profilo 'Instagram': "Non è il risultato che volevamo, possiamo crescere come squadra. Forza Juve!".

Sulla prestazione, lo stesso Thiago Motta ha dichiarato: "Punto molto positivo, ne ho parlato anche in spogliatoio con i ragazzi. Al di là di chi gioca, si vede una squadra che è compatta. I giocatori lasciano gli obiettivi personale da parte, per aiutare la squadra in tutte le fasi di gioco. Mi fido tantissimo dei miei giocatori. Soprattutto nei momenti di difficoltà, si aiutano tutti. Il Milan è molto duro da affrontare in campo aperto, ma noi abbiamo fatto una grande partita. Risultato diverso con Vlahovic e Nico? Non possiamo sapere se ci fossero stati loro cosa sarebbe successo".