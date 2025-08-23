Juventus-Parma, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming live

Esordio in casa contro i gialloblù per la squadra bianconera che vuole tornare ad essere una delle protagoniste in campionato

Jacopo del Monaco 23 agosto - 09:10

Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere la partita della prima giornata di Serie A tra Juventus e Parma. I due club si affronteranno domani sera 24 agosto alle ore 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino.

Come arrivano le due squadre al match — La Juventus di Igor Tudor ha terminato la stagione precedente uscendo agli ottavi di finale del Mondiale per Club dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Quest'estate, i bianconeri hanno riscattato i cartellini di Michele Di Gregorio, Llody Kelly, Pierre Kalulu, Nico Gonzalez e Francisco Conceição e ci sono stati due nuovi acquisti: João Mario dal Porto e Jonathan David a parametro zero. Tra le cessioni, invece, si segnalano quelle di Samuel Mbangula, Alberto Costa, Timothy Weahe Douglas Luiz. Domani, la Juve farà il suo esordio stagionale e in questo mese ha giocato tre amichevoli: pareggio contro la Reggiana e le vittorie contro Borussia Dortmund e Atalanta.

Dopo aver salutato Christian Chivu, il Parma ha deciso di affidare la squadra al 30enne Carlos Cuesta. In questa sessione di calciomercato, i gialloblù ha accolto nuovi giocatori come Troilo, Frigan, Sørensen e Ndiaye e, intanto, ne ha ceduti altri come Bonny all'Inter, Sohm alla Fiorentina, Man al PSV e, soprattutto, il giovane Leoni al Liverpool. Dopo alcune amichevoli disputate, i Crociati hanno fatto il loro esordio stagionale vincendo 2-0 i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Pescara grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino.

Probabili formazioni — La Juve, che non avrà a disposizione Savona e Cabal, potrà comunque schierare la sua formazione titolare. Il Parma potrà contare sui titolari ma dovrà fare a meno degli infortunati Ondrejka e del nuovo arrivato Frigan, che ha rimediato una rottura del legamento crociato.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; João Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All: Tudor

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordoñez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All: Cuesta

Juventus-Parma, dove vedere il match — La sfida tra bianconeri e gialloblù si potrà vedere su DAZN, che anche per quest'annata trasmetterà tutte le partite del nostro campionato. Sarà a disposizione un ampio pre partita con le interviste e i collegamenti a disposizione, insieme al post partita e le voci dei protagonisti. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Dario Marcolin. Per chi è abbonato e ha a disposizione l'app, è possibile guardare il match anche da tablet e smartphone.