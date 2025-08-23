Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere la partita della prima giornata di Serie A tra Juventus e Parma. I due club si affronteranno domani sera 24 agosto alle ore 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino.
Serie A
Juventus-Parma, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming live
Come arrivano le due squadre al match—
La Juventus di Igor Tudor ha terminato la stagione precedente uscendo agli ottavi di finale del Mondiale per Club dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Quest'estate, i bianconeri hanno riscattato i cartellini di Michele Di Gregorio, Llody Kelly, Pierre Kalulu, Nico Gonzalez e Francisco Conceição e ci sono stati due nuovi acquisti: João Mario dal Porto e Jonathan David a parametro zero. Tra le cessioni, invece, si segnalano quelle di Samuel Mbangula, Alberto Costa, Timothy Weahe Douglas Luiz. Domani, la Juve farà il suo esordio stagionale e in questo mese ha giocato tre amichevoli: pareggio contro la Reggiana e le vittorie contro Borussia Dortmund e Atalanta.
Dopo aver salutato Christian Chivu, il Parma ha deciso di affidare la squadra al 30enne Carlos Cuesta. In questa sessione di calciomercato, i gialloblù ha accolto nuovi giocatori come Troilo, Frigan, Sørensen e Ndiaye e, intanto, ne ha ceduti altri come Bonny all'Inter, Sohm alla Fiorentina, Man al PSV e, soprattutto, il giovane Leoni al Liverpool. Dopo alcune amichevoli disputate, i Crociati hanno fatto il loro esordio stagionale vincendo 2-0 i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Pescara grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino.
Probabili formazioni—
La Juve, che non avrà a disposizione Savona e Cabal, potrà comunque schierare la sua formazione titolare. Il Parma potrà contare sui titolari ma dovrà fare a meno degli infortunati Ondrejka e del nuovo arrivato Frigan, che ha rimediato una rottura del legamento crociato.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; João Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All: Tudor
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordoñez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All: Cuesta
Juventus-Parma, dove vedere il match—
La sfida tra bianconeri e gialloblù si potrà vedere su DAZN, che anche per quest'annata trasmetterà tutte le partite del nostro campionato. Sarà a disposizione un ampio pre partita con le interviste e i collegamenti a disposizione, insieme al post partita e le voci dei protagonisti. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Dario Marcolin. Per chi è abbonato e ha a disposizione l'app, è possibile guardare il match anche da tablet e smartphone.
