Juventus-Torino, Thiago Motta ha deciso il portiere: toccherà a Perin

Juventus-Torino andrà in scena questa sera alle ore 20:45, motivo questo per il quale i due allenatori stanno limando gli ultimi dettagli: Thiago Motta può schierare in porta Perin.

Juventus-Torino, spazio a Perin in porta

Per il derby contro il Torino, all'Allianz Stadium, Michele Di Gregorio potrebbe quindi andare in panchina per lasciare spazio all'altro estremo difensore bianconero, ovvero Mattia Perin reduce da due ottime gare giocate in Champions League contro il Lipsia e lo Stoccarda (in quest'ultima premiato anche come migliore in campo nonostante la sconfitta della Vecchia Signora). Per l'importante appuntamento di questa sera, quindi, sembrerebbe essere lui l'indiziato principale per l'inizio dal primo minuto.