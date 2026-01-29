Lazio-Genoa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Venerdì 30 gennaio presso lo stadio Olimpico, andrà in scena Lazio-Genoa. Una sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. I padroni di casa sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Como e l'ultima partita con il Lecce terminata sul punteggio di parità. Gli ospiti affrontano la trasferta in un periodo di forma positivo come testimonia l'ultima sconfitta datata 29 dicembre proprio all'Olimpico, ma contro la Roma. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Lazio-Genoa, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre — La Lazio si trova in nona posizione con 29 punti. La distanza dalla zona Europa inizia a farsi sentire, infatti il Como che occupa l'ultima postazione disponibile vanta 40 punti. Per i biancocelesti diventa dunque vietato sbagliare contro il Genoa, soprattutto dopo gli ultimi risultati che hanno evidenziato come la formazione di Sarri sia in difficoltà dal punto di vista del rendimento e della costanza. Nelle ultime cinque partite soltanto una vittoria sul campo del Verona. Poi, prima di quel successo i biancocelesti avevano rimediato la sconfitta casalinga contro il Napoli e il pareggio con la Fiorentina, mentre la sfida interna contro il Como e quella in casa del Lecce, gli ha visti prima perdere 0-3 e poi pareggiare in un anonimo 0-0. Urge un cambio di rotta immediato se l'obiettivo resta quello di raggiungere almeno la Conference League.

Il Genoa invece occupa il tredicesimo posto e vanta 23 punti. Al momento, la retrocessione dista cinque punti, non di certo un distacco imponente, ma sicuramente importante visti anche gli ultimi risultati del grifone di De Rossi. L'ultima sconfitta risale al 29 novembre contro la Roma e da quel momento ha conquistato solo pareggi e vittorie. In particolare, le sfide con Pisa, Milan e Parma sono terminate sul punteggio di parità, mentre con Cagliari e Bologna, quest'ultima nella giornata precedente, sono arrivati due successi chiave in ottica salvezza. Il percorso sembra essere positivo, la costanza non è assente. Quindi, il divertimento in Lazio-Genoa è del tutto assicurato. Due squadre, due obiettivi diversi, due momenti di forma differenti. Gli ingredienti per vedere una bella partita ci sono tutti.

Probabili formazioni di Lazio-Genoa — Sarri non rinuncia al suo 4-3-3 che vedrà Gila e Provstgaard agire al centro della difesa, per Romagnoli invece si tratta di un vera e propria incognita, Lazzari e Marusic compongono il quartetto arretrato, ma l'italiano è in ballottaggio con Pellegrini che qualora dovesse giocare, farebbe trasferire Marusic sulla fascia di destra. In mediana Cataldi con Basic e Taylor confermati ai lati. Dubbio in attacco: Cancellieri e Dia sono in ballottaggio con Isaksen e Ratkov, ma al momento i primi sembrano avere un leggero vantaggio. Nessun dubbio invece per capitan Zaccagni sulla corsia laterale di sinistra.

Nel 3-5-2 di De Rossi Ostigard assume il ruolo di guida difensiva, con Vasquez e Marcandelli. In cabina di regia Ellertsson, Malinovskyi e Frendrup, con Ekhator e Thorsby che scalpitano per una maglia da titolare. Norton-Cuffy e Martin a tutta fascia. Colombo e Vitinha i riferimenti offensivi dei rossoblù.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Lazzari; Cataldi, Basic, Tayler; Zaccagni, Dia, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandelli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi