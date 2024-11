Il nuovo allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di campionato contro il Venezia, valevole per la tredicesima giornata di Serie A

Sergio Pace Redattore 24 novembre 2024 (modifica il 24 novembre 2024 | 13:33)

Il nuovo allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, subentrato al posto dell'esonerato Luca Gotti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia, valevole per la tredicesima giornata di Serie A: "È passato un po’ di tempo dall'ultima volta in panchina però è come se non fossi mai uscito dal campo. È stato come riprendere la bicicletta. Immagino e spero che sarà la stessa cosa dopo domani sera. Solo giovedì ho avuto modo di recuperare 5-6 calciatori, la squadra al completo ha fatto due allenamenti. Con i calciatori rimasti in sede qualcosa ho capito in più rispetto a quanto ne sapessi prima.

La squadra si è allenata col piglio giusto. Ci sono tante cose da fare ma il tempo non si può comprare. Devo dare meno nozioni possibili ai calciatori altrimenti il rischio è quello di creare solo confusione. Per stare bene in campo bisogna lavorare sul campo e metterci determinazione, voglia, consapevolezza. Voglio una partita di sostanza, poi non tutto si può prevedere in una partita. Ci sono ragazzi che hanno giocato poco ma mi hanno soddisfatto per caratteristiche. Ho comunque pochissimi elementi".

Venezia-Lecce, le parole di Giampaolo alla vigilia del match — Giampaolo poi passa ad analizzare il prossimo avversario del suo Lecce, il Venezia di Eusebio Di Francesco: "Il Venezia gioca bene e ha idee chiare. In fase di possesso palla sa quello che vuole. Contro l’Inter perdeva 1-0 e all’ultimo minuto ha giocato anziché buttare la palla. Questo la dice lunga sulla mentalità che l’allenatore ha trasferito alla sua squadra".

Sulle condizioni di Sansone e sulla posizione in campo di Marchwinski: "Sansone ha accusato qualche problemino. Ieri mattina ha fatto una risonanza e si è allenato. Ha qualità. Marchwinski centrocampista o esterno? Devo verificare, penso che questa squadra ha tanti centrocampisti e anche diverse ali nonostante il problema Banda.

Infine, su Berisha e Dorgu: "Berisha ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra ma non in maniera completa. È stato impiegato in maniera più didattica, senza rischiare nulla. Credo sappia trattare la palla, ho avuto questa prima impressione. Dorgu a sinistra o a destra? Sicuramene può fare entrambe le cose come la maggior parte dei giocatori, come Pierotti ad esempio. Banda magari gioca meglio a sinistra, così come Sansone. Oudin magari gioca meglio a destra".