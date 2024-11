Nella conferenza stampa di vigilia l'allenatore del Lecce Luca Gotti ha presentato la sfida contro l'Empoli dell'ex D'Aversa, in programma venerdì alle 20:45

Vincenzo Bellino Redattore 7 novembre 2024 (modifica il 7 novembre 2024 | 19:02)

Dopo la sconfitta del Dall'Ara contro il Bologna, la rincorsa salvezza del Lecce riparte dalla sfida in programma venerdì contro l'Empoli. In conferenza stampal'allenatore dei salentini, Luca Gotti, ha presentato lo scontro diretto casalingo contro i toscani allenati dall'ex Roberto D'Aversa.

Lecce, Gotti: "Il nostro sarà un campionato di rincorsa" — Quattro sconfitte nelle ultime cinque, un solo successo all'attivo (1-0 contro il Verona) e ultimo posto in classifica insieme a Monza e Venezia. Non è un periodo semplice per il Lecce, ne è consapevole anche l'allenatore del club pugliese Luca Gotti. Quello dei salentini sarà un campionato di rincorsa: "Il nostro campionato è cominciato con una doppia sconfitta, abbiamo sempre rincorso. Dopo quattro sconfitte, la vittoria con il Verona, poi il doppio stop. Ora siamo qui a caricare di grande importanza la gara contro l'Empoli, una sfida salvezza".

"Empoli più spensierato di noi" — Dopo aver raccolto un punto in quattro partite, l'Empoli è riuscito a risalire la china nell'ultima gara di campionato, superando 1-0 il Como al Castellani. La squadra dell'ex D'Aversa ha stupito positivamente nella prima parte di stagione, ecco perchè secondo Gotti, arriverà alla sfida del Via del Mare in maniera più spensierata: "L'Empoli verrà a giocare con la testa libera, anche con una certa spensieratezza, la differenza con loro è proprio questa. Noi stiamo cercando di preparare la gara al meglio, con particolare attenzione a quelle che sono le nostre caratteristiche".

Sulla situazione infortunati: "Oltre a Corfitzen, Joan González, Bonifazi Kevin, Berisha, Burnete, Hasa e Marchwinski, non ci sarà anche Pierret".

Sulle possibili scelte di formazione: "Pierotti mi stuzzica parecchio e sto pensando seriamente di schierarlo. Potrebbero esserci novità - conclude Gotti -. In questo momento abbiamo l'esigenza di far giocare gli uomini che stanno meglio fisicamente, e lo star meglio non è inteso solo come valore assoluto ma anche in relazione al minutaggio che hanno a disposizione".