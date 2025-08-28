Lecce-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Entrambe le squadre sono a caccia della prima vittoria in questo campionato, coi rossoneri che hanno esordito perdendo contro una neopromossa

Jacopo del Monaco 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 13:02)

La prima giornata della massima serie italiana è ormai alle spalle, pronti a viverne una nuova a partire già da venerdì 29 agosto 2025. Analizziamo tutte le informazioni necessarie sul dove vedere l'interessante sfida di domani sera tra Lecce e Milan, valevole per la seconda giornata della Serie A. Le due squadre si affronteranno alle ore 20:45 presso lo Stadio Via del Mare, in un match che sulla carta è tutto da vivere.

Come arrivano le due squadre alla sfida — In una sessione di calciomercato in cui ha perso due giocatori importanti come Federico Baschirotto e Nikola Krstović, il Lecce di Eusebio Di Francesco ha rinforzato il reparto offensivo prendendo Francesco Camarda proprio dai rossoneri e Nikola Štulić dallo Charleroi. La squadra pugliese ha fatto il suo esordio stagionale vincendo 2-0 contro la Juve Stabia in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In campionato, invece, ha portato a casa un punto dopo lo 0-0 al Ferraris contro il Genoa.

Undici anni dopo l'ultima volta, Massimiliano Allegri ha fatto ritorno sulla panchina del Milan. In questa sessione di calciomercato, i rossoneri hanno ceduto diversi giocatori e sono arrivati nuovi innesti a centrocampo come Modrić, Ricci e Jashari, anche se mancano ancora altri acquisti da fare, soprattutto in attacco. Così come il suo avversario di domani, anche il Diavolo ha esordito nella coppa nazionale e ha vinto 2-0 contro il Bari. La prima in A, invece, non è andata bene: sconfitta a San Siro per 1-2 contro la neopromossa Cremonese.

Probabili formazioni — Per il Lecce, torna Pierotti dalla squalifica mentre Camarda dovrebbe partire titolare col nuovo arrivato Štulić che potrebbe essere utilizzato a gara in corso. Il Milan, invece, dovrà fare ancora a meno di Rafael Leão, che non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio. In difesa, potrebbe esordire Koni De Winter.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente.Allenatore: Di Francesco

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Estupiñán; Giménez, Pulisic. Allenatore: Allegri

Lecce-Milan, dove vedere il match — La sfida tra giallorossi e rossoneri delle 20:45 di domani sera sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In streaming, invece, si potrà vedere sulla piattaforma streaming DAZN, su Sky Go e su NOW TV.