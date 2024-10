Lucescu e le parole al miele per Yildiz: “Gioca con il coraggio di Vinicius”

Kenan Yildiz sta facendo impazzire tanto i tifosi della Juventus quanto gli appassionati di calcio in generale: di lui ha parlato anche il CT della Turchia, Lucescu.

Alessia Gentile 30 ottobre - 10:33

Mircea Lucescu, che in Italia ha allenato tra le altre anche l'Inter e che è stato anche CT della Turchia, è diventato commissario tecnico della sua Romania e questa sera assisterà a Juventus-Parma per monitorare da vicino tanto Dennis Man quanto Valentin Mihaila. Alla vigilia del match che si giocherà all'Allianz Stadium, ha parlato anche di Kenan Yildiz e del lavoro che Thiago Motta sta compiendo con lui e in generale con la Juventus.

Lucescu elogia Yildiz — A 'La Gazzetta dello Sport', il CT ha dichiarato: "Yildiz come Del Piero? Del Piero ha scritto la storia del club, è una leggenda. Più che paragonare Yildiz a qualcuno del passato, lo accosterei a qualche giocatore di adesso. Yildiz gioca con il coraggio di Vinicius. È giovane, ma non ha paura di rischiare la giocata. Se potessi scegliere un giocatore da portare nella Romania sceglierei lui e non lo dico soltanto per la doppietta all’Inter. I turchi hanno uno spirito fantastico, pensate a Calhanoglu. Yildiz è un vero diamante".

Le parole su Thiago Motta — Poi, su Thiago Motta: "Mi piace il suo coraggio, lo sta trasmettendo a tutta la Juve ed è quello che serve per provare a conquistare lo scudetto. Motta mi ricorda Xabi Alonso: grandi centrocampisti con le idee chiare anche in panchina. L’età non conta, né in un senso né in un altro… Stimo anche Pecchia. Seguo spesso il Parma dei miei nazionali. É una squadra a volte anche spettacolare".