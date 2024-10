Yildiz: “La 10 della Juventus è un onore. Ogni tanto Del Piero mi scrive”

Kenan Yildiz sta vivendo una stagione da protagonista alla Juventus: la 10 che gli è stata affidata è fonte di onore ma anche di responsabilità come lui stesso ha dichiarato.

Alessia Gentile 25 ottobre - 14:12

La Juventus punta tantissimo su Kenan Yildiz che, nonostante la giovane età (è un classe 2005 quindi ha solamente 19 anni), è stato insignito della maglia numero 10 che è appartenuta ai grandi campioni della storia della Vecchia Signora. Il bianconero stesso ha voluto perciò parlare di questa scelta che è stata fonte di onore ma anche di grande responsabilità: le sue parole ai microfoni della FIFA.

Le parole di Yildiz alla vigilia di Inter-Juventus — Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni della FIFA di diversi temi, partendo dalla storica vittoria conquistata all'Olympiastadion di Berlino: "Penso che tutti abbiano compreso il mio stato d’animo quando ho segnato. È una sorta di sogno che diventa realtà, giocare in Nazionale in una partita disputata tra due Paesi in cui sono cresciuto calcisticamente. È stato straordinario, sentire l’entusiasmo dei tifosi dopo il mio gol… sembrava che lo stadio fosse gremito di turchi! Poi, dopo due o tre secondi, ho esultato e mi sono messo a urlare. Ho provato delle sensazioni fantastiche".

Poi le sue parole hanno fatto riferimento alla 'chiacchierata' avuta con Del Piero a 'Sky Sport' dopo il gol segnato in Champions League col PSV Eindhoven: "Se devo essere sincero, ero molto teso! In più, dovevo parlare in italiano! Però penso di essermela cavata bene. Lui (Del Piero, ndr.) è una persona esemplare, ogni tanto mi manda dei messaggi e mi parla. È fantastico".

Visualizza questo post su Instagram

E infine sulla Juventus: "Indossare la 10 è un onore, ma anche una responsabilità. Hai l'orgoglio e la fiducia in te quando indossi la 10, però sei consapevole anche della responsabilità nei confronti di chi ti ha affidato una maglia così iconica. Mi piace indossarla in campo, mi sento in grado di contribuire ancor di più al successo del club".