Tiago Djalò protagonista assoluto col Porto: il difensore in prestito dalla Juventus ha già messo d'accordo tutti in Portogallo

Il trasferimento in prestito di Tiago Djalò al Porto potrebbe già essere un rimpianto per la Juventus . Il difensore portoghese ex Lille, soffiato dai bianconeri all'Inter , ha messo a segno già due goal tra campionato ed Europa League .

Tiago Djalò ha subito lasciato il segno con il Porto . Il difensore classe 2000 ha segnato un gol nel campionato portoghese e, solo pochi giorni dopo, si è ripetuto in Europa League contro l' Hoffenheim . "Sono felice", ha dichiarato Djalò al termine del match europeo. "Ogni volta che vado a battere i calci d'angolo, penso di poter fare gol. Questa volta ci sono riuscito" Due gol in due partite, il miglior segnale possibile che potesse lanciare alla Juventus , proprietaria del suo cartellino.

Juventus, Djalò è un rimpianto?

Alla luce del recente infortunio di Gleison Bremer, che salterà praticamente tutta la stagione, il giovane Djalò avrebbe potuto rivelarsi una risorsa preziosa. Il percorso di crescita di Tiago Djalò in Portogallo è appena iniziato, ma l'inizio promettente apre possibilità interessanti per il futuro. Se dovesse confermare le prestazioni dell'esordio, potrebbe far ritorno a Torino e interpretare un ruolo portante nella retroguardia della Juventus. In alternativa, la Juventus potrebbe anche decidere di cederlo al titolo definitivo, capitalizzando economicamente il suo valore in crescita.