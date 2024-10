I dubbi di Inzaghi e Motta a 72 ore da Inter-Juventus: l'allenatore bianconero potrebbe giocare la carta Mbangula, Darmian favorito su Dumfries sulla corsia di destra a centrocampo

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 09:24)

Mancano tre giorni al Derby d'Italia, una delle partite più sentite del calcio italiano. Si affrontano Inter e Juventus, rispettivamente la 2ª e la 3ª della classifica di Serie A; entrambe cercheranno di non perdere contatto dal Napoli, primo della classe, impegnato in casa col Lecce. Nerazzurri reduci dal doppio successo di misura tra campionato e Champions League, ottenuto contro Roma e Young Boys; vittoria e sconfitta di "corto muso" per i bianconeri, giustizieri della Lazio, ma giustiziati dallo Stoccarda.

Inter, Inzaghi senza Acerbi e Calhanoglu — Entrambe le squadre dovranno rinunciare ad alcune pedine fondamentali nello scacchiere dei due allenatori. L'Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu e di Francesco Acerbi, costretti ad abbandonare il campo anzitempo contro la Roma per problemi fisici. Simone Inzaghi, non potendo contare sul perno del centrocampo e della retroguardia nerazzurra, dovrà studiare delle soluzioni alternative che rispondono ai nomi di Nicolò Barella, che verrà spostato nuovamente in cabina di regia, e Stefan De Vrij.

Al fianco del centrale olandese ci saranno Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Ballottaggio sulla corsia di destra a centrocampo: a 72 ore dal fischio d'inizio Matteo Darmian dovrebbe partire titolare al posto di Dumfries. In avanti saranno Lautaro Martinez e Marcus Thuram a guidare il reparto offensivo, entrambi a segno nelle ultime due sfide disputate dalla Beneamata.

Juventus, out Koopmeiners, Gonzalez e Douglas Luiz — Coperta cortissima per Thiago Motta. Nella lista convocati dell'allenatore della Juventus non saranno presenti i nomi di Teun Koopmeiners, che non ha ancora smaltito la botta al costato post-Lipsia, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, nessuna lesione muscolare per quest'ultimo che potrebbe osservare un altro turno di riposo, dopo l'assenza last-minute contro lo Stoccarda.

In difesa il ballottaggio riguarda la corsia bassa di sinistra, Savona è favorito su Cabal, ma qualora dovesse scendere in campo dal 1' l'ex Verona, sulla corsia opposta giocherebbe Cambiasso. In cabina di regia, come in Champions League, dovremmo rivedere Thuram e Fagioli, la novità potrebbe riguardare la trequarti con Yldiz al centro e Conçeicao e Mbangula sulle fasce. Vlahovic sarà l'unica punta.

Inter-Juventus, probabili formazioni — INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta