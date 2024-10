Thiago Motta ha presentato Juventus-Lazio in conferenza stampa: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del big match.

Enrico Pecci 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 13:44)

È di nuovo vigilia di Serie A. Riparte il campionato dopo la seconda sosta per le Nazionali con un big match subito in programma. Domani sera, all'Allianz Stadium, la Juventus di Thiago Motta ospiterà una delle squadre del momento, la Lazio di Baroni. L'allenatore bianconero ha presentato il match in conferenza stampa.

Conferenza stampa Thiago Motta: "Fagioli e Weah ci saranno. Come sta Koopmeiners" — Il tecnico della Juvesi dice fiducioso: "Come sta la squadra? Bene. Li ho visti molto bene in questo ultimo allenamento, quelli che possono partecipare alla partita di domani. Hanno fatto un ottimo allenamento, saremo pronti per affrontare la partita di domani con la Lazio". Poi il punto sugli infortunati: "Non avremo, lo sapete meglio voi di me, Milik, McKennie, Bremer, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao squalificato. Fagioli e Weah sì, ci saranno"

Juventus, Thiago Motta: "Da Douglas Luiz reazione fantastica" — Thiago Motta si è anche soffermato sui singoli, da Douglas Luiz al rientrante Adzic: "Ho parlato pochissimo con lui. Ma allo stesso tempo ho visto un atteggiamento bellissimo negli allenamenti. Sta veramente bene. Per questi giocatori forti come lui, in momenti di difficoltà, servono per vedere la reazione di una persona. Ho visto una reazione fantastica. Adzic? L'ho visto veramente bene. Anche la sua postura, l'ho visto più aperto. Sta bene. Come giocatore l’ho visto in allenamento è un grande giocatore". Domani sera, alle ore 20.45, tutti gli occhi saranno puntati sullo Stadium per Juventus-Lazio.