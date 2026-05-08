In una chiesa strapiena, i compagni di una vita di Beccalossi si sono riuniti per dire addio al loro grande amico
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In una gremitissima Chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, si è consumato l'ultimo addio ad Evaristo Beccalossi: il funerale della leggenda dell'Inter ha richiamato tutte le personalità del mondo neroazzurro. Da Piero Ausilio a Pio Esposito, tutti uniti per salutare "Becca".
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Il funerale di BeccalossiA 69 anni si è spento Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter. Il calciatore era stato colpito da un'emorragia cerebrale nel gennaio 2025, e ha combattuto fino all'ultimo minuto, come quando era in campo. Ha fatto in tempo a sapere del 21esimo scudetto della sua Inter prima di spegnersi. Ed oggi a Brescia erano tutti uniti a dirgli addio. Sua moglie Danila, insieme a sua figlia Nagaja - addetta stampa del club di viale della liberazione - e affianco a loro Enrico Ruggeri, amico da una vita del Becca con quell'amore per il neroazzurro che li ha sempre uniti.
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Il saluto di "Spillo" AltobelliE proprio Spillo Altobelli, amico di sempre, non ha potuto presenziare al funerale poichè bloccato in Kuwait, dove ha commentato le partite della Serie A nel weekend. Ma ovviamente non poteva mancare il suo triputo a Becca, e ha lasciato a suo figlio, Mattia, il compito di salutarlo al posto suo: "Ciao Evaristo, compagno, complice, fratello, amico. Resterai un pezzo importante della mia vita. Eravamo due facce della stessa medaglia, bastava uno sguardo per comprenderci. Ti ho voluto bene, mi hai voluto bene. Poi l'ultimo dribbling che non mi aspettavo: hai scartato anche la vita, impedendole di toglierti la dignità".
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