In una gremitissima Chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, si è consumato l'ultimo addio ad Evaristo Beccalossi: il funerale della leggenda dell'Inter ha richiamato tutte le personalità del mondo neroazzurro. Da Piero Ausilio a Pio Esposito, tutti uniti per salutare "Becca".

Milan, Stadio San Siro – stagione 1979-1980 – UEFA Cup 1979-80 – Inter Milan-Real Sociedad 3-0, 19/09/1979 – Evaristo Beccalossi entra in campo prima della partita.

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Il funerale di Beccalossi

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A 69 anni si è spento Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter. Il calciatore era stato colpito da un'emorragia cerebrale nel gennaio 2025, e ha combattuto fino all'ultimo minuto, come quando era in campo.. Ed oggi a Brescia erano tutti uniti a dirgli addio. Sua moglie, insieme a sua figlia- addetta stampa del club di viale della liberazione - e affianco a loro, amico da una vita del Becca con quell'amore per il neroazzurro che li ha sempre uniti.Presente anchein rappresentanza dello stato maggiore neroazzurro e i compagni di squadra di una vita:. E uno striscione dei tifosi interisti: "Eri un grande uomo, un vero interista".ha voluto omaggiarlo in maniera ironica, come piaceva a lui: ". Era quello che noi bresciani definiremmo un 'brao gnaro', uno di noi". Il sacerdote ha poi continuato: "E poi è stato un dono per il calcio:. Altobelli, non a caso, ha detto che a San Siro si andava per vedere lui, non i nerazzurri".

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Il saluto di "Spillo" Altobelli

E proprio Spillo, amico di sempre, non ha potuto presenziare al funerale poichè bloccato in, dove ha commentato le partite dellanel weekend. Ma ovviamente non poteva mancare il suo triputo a Becca, e ha lasciato a suo figlio,, il compito di salutarlo al posto suo: "Ciao Evaristo, compagno, complice, fratello, amico. Resterai un pezzo importante della mia vita. Eravamo due facce della stessa medaglia, bastava uno sguardo per comprenderci. Ti ho voluto bene, mi hai voluto bene.".

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