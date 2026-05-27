La situazione in casa Milan è tutt'altro che rosea. Dopo aver mancato l'obiettivo minimo, ossia la qualificazione in Champions League, i rossoneri stanno cercando di trovare soluzioni per tornare a brillare. Il club di Gerry Cardinale è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo aver licenziato Igli Tare. I tifosi invocano a gran voce il ritorno di Paolo Maldini, ma il rapporto con il numero uno del Club sembra ormai ai ferri corti. A tal proposito, in un'intervista concessa ai microfoni di Sky Inclusion Day, ha parlato l'ex difensore italiano.

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La replica di Maldini alle parole di Cardinale

Paolo Maldini oltre ad essere stato una leggenda per i tifosi del Milan e non solo, è stato uno degli artefici dell'ultimo scudetto vinto dai rossoneri con il tecnico. Ragion per cui, i sostenitori chiedono a gran voce un suo ritorno.

MONZA, ITALIA - OTTOBRE 06: L'ex AC Milan Paolo Maldini attende l'inzio della partita di Serie A nel match tra Monza e AS Roma al U-Power Stadium il 06 Ottobre , 2024 in Monza, Italia. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

L'ex capitano del Milan ha risposto in modo elegante e diretto alle affermazioni del patron rossonero Gerry Cardinale, secondo il quale Maldini non sarebbe uno dei più esperti a costruire una squadra di calcio. L'ex dirigente non è entrato nel merito delle critiche, ma ha replicato in modo corretto, senza aggiungere altre spiegazioni in merito:"Secondo Gerry Cardinale io sarei un one man show? Non mi toccano certe dichiarazioni, il presidente si commenta da solo".

Risposta che sembra spegnere qualsiasi sogno rossonero. Inoltre, Maldini ha dribblato anche le domande su un suo possibile ruolo nella Nazionale Italiana.

⚪️🔴 Paolo #Maldini torna a far rumore con parole forti: alla critica del presunto #onemanshow, l’ex dirigente rossonero risponde con decisione, sottolineando che “#Cardinale si risponde da solo”. #calcionews24 pic.twitter.com/6Iq6D2HPO2 — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) May 27, 2026

Il futuro e l'ipotesi Fenerbahce

Mentre i sogni dei sostenitori rossoneri sembrano del tutto svaniti, Maldini ha affrontato anche le sua voci su un suo possibile approdo ine nella fattispecie al. Negli ultimi giorni si è parlato molto di contatti con il club turco. L'ex idolo dellaha commentato così:"

Una frase che non chiude minimamente la porta ad una possibile nuova avventura, ma che conferma un dialogo in corso e la possibilità di proseguire il suo percorso lontano dai nostri confini.

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