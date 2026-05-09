L'allenatore non ha dubbi sul suo futuro: vuole continuare ad essere il tecnico dei rossoneri per tanto tempo.
Juventus-Milan, tutta l'emozione di Max Allegri di ritorno allo Stadium
Il Milan è pronto ad affrontare la gara contro l'Atalanta che ha il sapore di un vero e proprio crocevia. I rossoneri sono chiamati a cambiare il loro rullino di marcia. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, gli uomini di Allegri non sono più così sicuri di entrare in Champions League. A tal proposito ha parlato in conferenza stampa il tecnico toscano, sottolineando l'importanza della gara e il momento dei suoi ragazzi.
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Allegri: fiducia e totale concentrazione sul matchLa squadra di Massimiliano Allegri sa bene di non potersi permettere passi falsi. Le squadre dietro corrono e ogni errore può costare caro. Il tecnico ha parlato in conferenza sottolineando l'importanza della partita di domani contro gli uomini di Palladino e la necessità di mantenere una coesione all'interno del gruppo squadra:" Serve l'aiuto di tutti, la gara di domani è fondamentale. Non possiamo permetterci di buttare al vento i dieci mesi fatti. Sono sicuro che i tifosi domani ci saranno vicino, nonostante quello che è successo domenica scorsa. Sarà una partita ostica, ma abbiamo lavorato molto bene in settimana, dobbiamo tornare alla vittoria".
Parlando dell'aspetto mentale e fisico del suo Milan, Allegri ha evidenziato come in questa fase della stagione conti molto di più la testa:" Nel finale di stagione conta molto di più la testa, non abbiamo tempo di migliorare la situazione fisica. Dobbiamo avere coraggio e determinazione. Non dobbiamo ripetere gli errori di domenica scorsa, siamo stati un pò troppo pigri, abbiamo commesso errori che non fanno parte della nostra crescita".
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Tra Champions League e il futuro al MilanNonostante un periodo complicato per i rossoneri, Allegri ha fiducia nei suoi uomini, respingendo ogni forma di allarmismo. Il tecnico ha sottolineato l'importanza della gestione della partita:" In questi momenti non c'è da pensare, dobbiamo solamente lavorare e raggiungere al più presto il nostro obiettivo. Non sono preoccupato, non dobbiamo vivere con questa pressione, abbiamo il destino nelle nostre mani: anche se o con una sconfitta o con una vittoria domani non avremo la certezza della qualificazione in Champions League".
Non poteva mancare il tema del suo futuro:" Voglio restare qui più a lungo possibile, non ho nessuna intenzione di andare via. Sono totalmente concentrato sul Milan e non penso ad altro. Con la società siamo in sintonia, è normale che ognuno possa avere delle idee diverse, ma abbiamo tutti un unico obiettivo".
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