Il Milan è pronto ad affrontare la gara contro l'Atalanta che ha il sapore di un vero e proprio crocevia. I rossoneri sono chiamati a cambiare il loro rullino di marcia. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, gli uomini di Allegri non sono più così sicuri di entrare in Champions League. A tal proposito ha parlato in conferenza stampa il tecnico toscano, sottolineando l'importanza della gara e il momento dei suoi ragazzi.

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CAIRATE, ITALIA - MAGGIO 08: L'allenatore dell' AC Milan Massimiliano Allegri in azione durante la sessione di allenamento dell' AC Milan a Milanello a Maggio 08, 2026 in Cairate, Italia. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Allegri: fiducia e totale concentrazione sul match

La squadra disa bene di non potersi permettere passi falsi. Le squadre dietro corrono e ogni errore può costare caro. Il tecnico ha parlato in conferenza sottolineando l'importanza della partita di domani contro gli uomini die la necessità di mantenere una coesione all'interno del gruppo squadra:". Non possiamo permetterci di buttare al vento i dieci mesi fatti. Sono sicuro che i tifosi domani ci saranno vicino, nonostante quello che è successo domenica scorsa.

Parlando dell'aspetto mentale e fisico del suo Milan, Allegri ha evidenziato come in questa fase della stagione conti molto di più la testa:" Nel finale di stagione conta molto di più la testa, non abbiamo tempo di migliorare la situazione fisica. Dobbiamo avere coraggio e determinazione. Non dobbiamo ripetere gli errori di domenica scorsa, siamo stati un pò troppo pigri, abbiamo commesso errori che non fanno parte della nostra crescita".

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Tra Champions League e il futuro al Milan

Nonostante un periodo complicato per i rossoneri, Allegri ha fiducia nei suoi uomini,. Il tecnico ha sottolineato l'importanza della gestione della partita:", dobbiamo solamente lavorare e raggiungere al più presto il nostro obiettivo., abbiamo il destino nelle nostre mani: anche se o con una sconfitta o con una vittoria domani non avremo la certezza della qualificazione in Champions League".

Non poteva mancare il tema del suo futuro:" Voglio restare qui più a lungo possibile, non ho nessuna intenzione di andare via. Sono totalmente concentrato sul Milan e non penso ad altro. Con la società siamo in sintonia, è normale che ognuno possa avere delle idee diverse, ma abbiamo tutti un unico obiettivo".

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