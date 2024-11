Milan, Fonseca: “L’Empoli gioca diretto, servirà stabilità e velocità”

Il Milan ospiterà in casa propria l'Empoli e nel pre-partita ha parlato di quello che si aspetta dai suoi Paulo Fonseca: ecco le sue parole.

Alessia Gentile Redattore 30 novembre 2024 (modifica il 30 novembre 2024 | 18:01)

Il Milan, questo pomeriggio a partire dalle ore 18:00, ospiterà l'Empoli a San Siro e cercherà di ridurre le distanze dalla vetta (è a -10 punti dal Napoli che è al primo posto a quota 29) e dalla zona Champions League (da cui è a -9 punti). Nel pre-partita, a Dazn, ha parlato perciò Paulo Fonseca di ciò che si aspetta dai suoi giocatori.

Fonseca pochi minuti prima dell'inizio di Milan-Empoli — Così Paulo Fonseca a pochi minuti dal fischio d'inizio della 14^ giornata di Serie A per i rossoneri: "Il Milan di stasera sarà più simile a quello visto a Madrid. L'Empoli gioca molto diretto, servirà stabilità davanti alla linea difensiva. Oggi giocherà Musah perché lui aiuta a trovare questo equilibrio che oggi ci servirà. Penso che noi dovremo trovarlo in generale, non solo con un giocatore. Mi aspetto una partita in cui loro andranno avanti a pressare, importante avere mobilità e attaccare velocemente".

"Come trasformare i fischi dei tifosi in applausi? Noi dobbiamo puntare a bene e vincendo la partita. Penso che sia la cosa principale per portare i tifosi a credere in questa squadra. Oggi abbiamo un 'opportunità per avere i tifosi con noi a fine gara".