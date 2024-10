Milan, Fonseca: “Okafor invece di Leao, ma nessun messaggio con l’11 titolare”

Il Milan ospita questo pomeriggio a San Siro l' Udinese e Paulo Fonseca, come tutto l'ambiente, sa perfettamente quanto conti non sbagliare questa sfida. A pochi minuti dall'inizio del match, il tecnico rossonero ha parlato delle decisioni prese per gli 11 titolari in cui non compare il nome di Rafa Leao, dal momento che al suo posto è stato schierato Noah Okafor: ecco le parole e la spiegazione dell'allenatore portoghese.

Fonseca nel pre-partita di Milan-Udinese

A DAZN ha parlato così il tecnico rossonero: "Nessun messaggio con la formazione, ma la voglia di vincere la partita con i giocatori che io penso siano il meglio in questo momento per affrontare una squadra come l'Udinese. Sono solo scelte per la partita. Io voglio sempre che giochino con noi per poter imparare. La sosta è sempre difficile per una squadra come il Milan, perché rimaniamo con 5-6 giocatori e io avrei voluto la rosa a disposizione per lavorare. Abbiamo bisogno oggi di tutti, per aiutare la squadra. Pulisic giocherà in una zona più interiore, ha queste caratteristiche per poterlo fare. Noah giocherà a sinistra. Leao? Noi abbiamo tante partite adesso. La prossima è in Champions e penso che abbiamo bisogno di tutti. Oggi ho scelto Okafor, vediamo la prossima partita come sarà".