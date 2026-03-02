Il Milan ha offerto una prova di forza e maturità nell'ultimo impegno casalingo, dimostrando di aver fatto tesoro delle lezioni passate. Nonostante un inizio di gara caratterizzato da una certa frenesia e da qualche errore di troppo nella gestione del pallone, la squadra ha saputo mantenere la calma, evitando di farsi travolgere dall'ansia del risultato a tutti i costi. La gestione della partita da parte di Allegri ha evidenziato una crescita collettiva. La capacità di saper aspettare il momento giusto per colpire, senza esporsi a ripartenze sanguinose, è il segnale di un gruppo che sta acquisendo una mentalità da grande.