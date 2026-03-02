derbyderbyderby calcio italiano serie a Milan, il salto di qualità è la maturità! A Cremona una prova da grande squadra

L'ANALISI

Milan, il salto di qualità è la maturità! A Cremona una prova da grande squadra

Milan
Niente frenesia, solo calma e solidità: la prova di forza dei rossoneri contro la Cremonese è da incorniciare
Samuele Amato
Samuele Amato Caporedattore 

Il Milan ha offerto una prova di forza e maturità nell'ultimo impegno casalingo, dimostrando di aver fatto tesoro delle lezioni passate. Nonostante un inizio di gara caratterizzato da una certa frenesia e da qualche errore di troppo nella gestione del pallone, la squadra ha saputo mantenere la calma, evitando di farsi travolgere dall'ansia del risultato a tutti i costi. La gestione della partita da parte di Allegri ha evidenziato una crescita collettiva. La capacità di saper aspettare il momento giusto per colpire, senza esporsi a ripartenze sanguinose, è il segnale di un gruppo che sta acquisendo una mentalità da grande.

Milan, il salto di qualità è la maturità! A Cremona una prova da grande squadra- immagine 2
CREMONA, ITALIA - 1 MARZO: Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, reagisce durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Milan allo Stadio Giovanni Zini il 1 marzo 2026 a Cremona, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Anche quando la manovra non è apparsa fluidissima, la solidità difensiva e la pazienza tattica hanno permesso di disinnescare ogni potenziale insidia, trasformando una sfida potenzialmente "trappola" in una dimostrazione di controllo. Questo equilibrio tra foga agonistica e lucidità mentale rappresenta il vero salto di qualità necessario per restare ai vertici e lottare fino alla fine per gli obiettivi più prestigiosi. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>

Leggi anche
Roma-Juventus 3-3, gol e spettacolo: le statistiche di una gara pirotecnica
Vigilia di Pisa-Bologna, Hiljemark: “Atteggiamento e crescita. Sappiamo come affrontare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA