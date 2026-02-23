L'addio al Real e la scelta del Milan: "La destinazione perfetta"

Tornando alla sua esperienza al Milan, Jimenez ha parlato in un'intervista ai microfoni di AS. Sulla scelta di vestire la maglia rossonera e lasciare i Blancos, lo spagnolo ha dichiarato: "Non mi pento di aver lasciato il Real Madrid, avevo voglia di una nuova sfida perché convinto che il mio periodo ai Blancos fosse terminato e non ero sicuro di avere il minutaggio che volevo. Anche il club spagnolo era d'accordo con questa mia scelta per trovare la condizione giusta: insieme al mio agente e alla mia famiglia abbiamo pensato che il Milan fosse la destinazione perfetta; alla fine credo che i fatti mi abbiano dato ragione".