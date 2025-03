Milan-Lazio, da Nesta a Di Canio: i doppi ex della sfida

Rossoneri e biancocelesti si sfideranno nella 27esima giornata di Serie A. Sono tante le leggende che hanno vestito entrambe le maglie dei club con passione, scopriamole

Domenica 2 marzo alle ore 20.45 andrà in scena Milan-Lazio nel tempio del calcio italiano, a San Siro. Una sfida che ha sempre un sapore antico e leggendario se si pensa a coloro che sono passati dal bianco-celeste al rossonero e viceversa, e che hanno scritto la storia di questo sport che tanto amiamo. Dato il numero di giocatori ci si potrebbe addirittura costruire una rosa completa: da Vieri a Nesta, da Crespo a Stam… questi nomi vi dicono qualcosa? Oltre a farvi venire un po’ di sana nostalgia. Chi sono dunque gli ex calciatori di Milan e Lazio? Procediamo per reparti e scopriamolo insieme!

MILAN-LAZIO DOPPI EX: PORTIERI E TERZINI — Tra i portieri che hanno indossato entrambe le maglie troviamo Valerio Fiori e Pepe Reina. Il primo ha giocato sette anni alla Lazio, che lo ha cresciuto e lanciato in Serie A, e nove anni in rossonero come terzo portiere. Rimane con il Milan fino al ritiro nel 2008, disputando in tutto due partite con la maglia del Diavolo. Reina ha esordito con la maglia rossonera a 36 anni, il 20 settembre 2018, in occasione di una partita di Europa League ma ha giocato poco con questa maglia per poi andare in prestito all’Aston Villa. Con la Lazio giocherà due anni, diventando titolare a causa dell'assenza del primo portiere Thomas Strakosha e facendosi spazio nelle gerarchie. Per quanto riguarda i terzini che sono passati sia dalla Lazio che dal Milan ricordiamo Tassotti, Favalli, Oddo e Pancaro. Mauro Tassotti è ricordato di più per le imprese compiute con i rossoneri conquistando 17 campionati, 583 presenze e 10 reti. Simile destino per Giuseppe Favalli, Giuseppe Pancaro e Massimo Oddo. Tutti e tre hanno realizzato più presenze in rossonero che in biancoceleste, quest’ultimo è andato e tornato al Milan per ben due volte, anzi tre in un certo senso se contiamo l’avventura appena iniziata sulla panchina del Milan Futuro.

MILAN-LAZIO DOPPI EX: I DIFENSORI — I difensori centrali che hanno legato il proprio nome a questi due club sono stati dei colossi nel loro ruolo. Immensi e indimenticabili parliamo di Stam e Nesta. Alessandro Nesta emerge dal vivaio della Lazio ma è profondamente legato ai rossoneri. Con la squadra di Roma gioca per undici anni e viene ricordato come una bandiera, ma anche al Milan. Nella prima stagione a Milano ha vinto la Champions League in finale contro la Juventus a Manchester, realizzando uno dei tre gol ai rigori, e la Coppa Italia contro la Roma. Nei 10 anni in rossonero ha disputato 326 partite e segnato 10 gol, vincendo due scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, due Champions League, due Supercoppe europee e una Coppa del mondo per club. L’altra colonna portante della difesa è stato l’olandese Jakob Jaap Stam che ha collezionato 70 presenze con la Lazio e 42 con il Milan.

MILAN-LAZIO DOPPI EX: GLI ATTACCANTI — Cinque sono i centrocampisti degni di nota. Il primo è Demetrio Albertini cresciuto al Milan disputa con la Lazio una sola stagione quella 2004-2005. Altro nome è quello di Christian Brocchi, che conclude la sua carriera alla Lazio con sei stagioni dopo una vita passata in rossonero tra maglia da titolare e non, quasi un decennio. L’attacco è quello forse più ricco di nomi di peso: Paolo Di Canio, Hernan Crespo, Alessandro Matri e Christian Bobo Vieri. Il più fumantino di tutti sicuramente è Di Canio. A Milano vince il suo primo scudetto, nella stagione 1995-1996, ma un litigio con l'allenatore dei rossoneri Fabio Capello, durante la tournée in Oriente della squadra, lo porterà a chiudere con i meneghini e ad andare in Scozia. Torna poi in Italia dopo l'esperienza in Premier e con Lazio gioca ben due volte, l'ultima dal 2004 al 2006 ma è amore vero e viscerale. Di Canio lascerà la società solo dopo l'ultimo derby romano, perso per 2-0, per attriti con l'allenatore e il presidente biancoceleste Claudio Lotito, il quale non rinnoverà il contratto del giocatore.

