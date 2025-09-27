Milan-Napoli, i migliori marcatori nelle sfide tra le due squadre

La sfida tra rossoneri ed azzurri è stata spesso decisa dai giocatori più importanti di una o dell'altra squadra

Jacopo del Monaco 27 settembre - 14:30

Le sfide tra Milan e Napoli hanno avuto diversi marcatori. Spesso e volentieri, i migliori giocatori delle due squadre hanno deciso la sfida. Rossoneri ed azzurri si affronteranno alle ore 20:45 di domani in occasione della quinta giornata della Serie A. In attesa che il match dello Stadio Giuseppe Meazza arrivi, vediamo insieme chi ha segnato più reti nei 177 precedenti.

Milan-Napoli: i migliori marcatori del Diavolo — In tutte le loro sfide, Milan e Napoli hanno segnato 453, di cui 253 realizzati dai padroni di casa di domani e gli altri 200 dai partenopei. Il miglior marcatore dei rossoneri nonché colui che ha segnato più gol in tutte le sfide tra i due club è una leggenda del calcio italiano come Gianni Rivera. Vincitore del Pallone d'Oro nel 1969, con la maglia del Diavolo ha segnato 11 reti contro il Napoli realizzando anche tre doppiette.

Al secondo posto c'è uno dei numeri 9 più forti di tutti i tempi. Stiamo parlando di Marco van Basten, il quale ha segnato contro gli azzurri 8 reti di cui la metà nel famoso 1-5 datato 8 novembre 1992. Chiudono il podio rossonero due attaccanti storici, che hanno messo a segno 7 gol a testa contro la squadra campana e rispondono ai nomi di Aldo Boffi e Gunnar Nordahl, che ancora oggi è il miglior marcatore del Milan con 221 reti.