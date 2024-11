Monza, Bianco: “Qui si sta bene, sono contento! Nesta è una grande persona”

Il centrocampista del Monza, Alessandro Bianco, ha parlato della sua stagione in Serie A e non solo ai canali ufficiali del club: ecco le sue parole.

Monza, parola a Bianco

Ai canali ufficiali del club, Alessandro Bianco ha dichiarato: "Il mio primo gol in Serie A? Pensavo che sarei stato molto più euforico, invece mi è sembrato come se avessi fatto gol in una partita con gli amici. Ero molto tranquillo. Il mio rapporto con Nesta è ottimo, come ho sempre detto lui è un bravo allenatore e anche una brava persona. Tratta tutti allo stesso modo, è davvero bravo".