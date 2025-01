L'allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti, ha parlato dopo il match di campionato vinto in casa contro la Fiorentina in occasione della ventesima giornata di Serie A

Sergio Pace Redattore 13 gennaio 2025 (modifica il 13 gennaio 2025 | 23:58)

Il Monza centra la seconda vittoria in campionato battendo la Fiorentina 2-1 nel match valevole per la ventesima giornata di Serie A. All'U-Power Stadium la formazione brianzola viene trascinata dai lampi di Patrick Ciurria al 44' e di Daniel Maldini al 63'. Per la Fiorentina ha accorciato le distanze Lucas Beltran su rigore al 74'.

I biancorossi interrompono così la serie negativa di cinque sconfitte consecutive. Tre punti che consentono al Monza, sempre ultimo in classifica con 13 punti, di avvicinare la quota salvezza, ora distante sei punti (Hellas Verona quartultimo con 19 punti). Cade, dunque, Raffaele Palladino alla guida della Fiorentina contro il suo recente passato. Per i viola si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A.

Monza-Fiorentina 2-1, le parole di Bocchetti nel post-partita — Primo successo per Salvatore Bocchetti in 9 partite da allenatore in Serie A. L'attuale tecnico del Monza, evidentemente soddisfatto per il risultato ottenuto contro la Fiorentina, ha parlato così nel post-gara: "Ho visto una squadra che ci ha messo cattiveria, fame, grinta, agonismo. Sentivo che la vittoria era vicina, questi ragazzi se lo meritano per come hanno lavorato in allenamento e per come hanno sofferto. Questo è lo spirito di questa squadra. Siamo contenti di avere regalato ai tifosi quella vittoria che mancava da un po'. I ragazzi hanno sofferto tra infortuni e vicende negative. Ovviamente non abbiamo ancora fatto nulla, ma adesso inizia il nostro campionato. Continueremo a soffrire. Dobbiamo pensare gara dopo gara, questa mettiamola da parte. Non so quanti punti possiamo fare in questa seconda parte di stagione, ma con questo spirito è possibile fare tanto".

Intravedo lo spirito e il coraggio che voglio dai ragazzi e che serve alle squadre che devono salvarsi. Maldini? Daniel è fenomenale, ci può dare una grandissima mano. Sta lavorando bene, per me è un giocatore fantastico. Bisogna dare tutto, l'ho chiesto a tutti i ragazzi. Quando vengono chiamati in causa, voglio che diano tutto. Ci sta che alcune volte sia difficile entrare a gare in corso, in particolare nel caso di una squadra che deve lottare fino alla fine. Dobbiamo dare tutto tutti quanti anche per pochi minuti, questa squadra deve avere questa prerogativa. Il mercato? Dopo questa sera (out Pablo Mari all'intervallo, ndr) mi serve un difensore. Vediamo. Se ho parlato con Palladino e Galliani? Raffaele è stato un grande, anche dopo la sconfitta mi ha fatto i complimenti".

L'allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti, qui durante il match di Serie A vinto contro la Fiorentina all'U-Power Stadium il 13 gennaio 2025 a Monza, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Sul modulo e sul rigore concesso alla Fiorentina: "Questo era il modulo giusto per affrontarli. Non sono un integralista, studio sempre le squadre che affrontiamo per trovare il modo di metterli in difficoltà. Ma al di là dei moduli è lo spirito che conta. Il rigore? Sono uno che non tende a parlare di episodi arbitrali, il rigore per la Fiorentina però è stato un po' generoso. In ogni caso si gioca anche contro queste cose, bravi i miei ragazzi a rimanere compatti e a soffrire insieme. Stasera si è vista la vera forza del Monza, che può contare su uomini di altissimo livello".