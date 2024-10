L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Venezia

Sergio Pace Redattore 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 14:49)

L'umore non può che essere alto in casa Monza dopo la prima vittoria ottenuta in campionato contro l'Hellas Verona. Al Bentegodi un super Dany Mota ha indirizzato la gara con la sua personale doppietta, a chiudere il tris ci ha pensato Alessandro Bianco, che ha trovato la gioia del suo primo gol in Serie A.

Il Monza torna a giocare davanti ai propri tifosi all'U-Power Stadium ospitando il Venezia per la nona giornata di campionato. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei brianzoli, Alessandro Nesta. Queste le parole del tecnico dalla sala stampa Angelo Corbetta di Monza: "Il Venezia è una squadra strutturata che gioca bene. Loro hanno qualità in diverse parti del campo. Domani sarà una partita fondamentale per dare continuità nei risultati. Si tratta di uno scontro diretto da non sbagliare perché poi andiamo a Bergamo e il calendario non è semplice. Di Francesco era un grande lavoratore, ha avuto la fortuna di avere un allenatore come Zeman che gli ha dato tanto. Eusebio fa giocare bene le sue squadre, lavora sui suoi principi e li porta avanti".

Monza, le parole di Nesta alla vigilia del Venezia — Il Monza ha centrato la prima vittoria in campionato contro l'Hellas Verona nel turno precedente. Una boccata d'ossigeno per i brianzoli. Nesta è soddisfatto ma vuole continuità di risultati: "Vincere a Verona è stato importante. L'atteggiamento è stato quello giusto, bisogna continuare su questa strada. Siamo stati tosti e concentrati, bravi a capire quando ribaltare le azioni. E, infatti, abbiamo colpito. Saper variare il gioco durante le gare è importante, ci permette di togliere riferimenti agli avversari."

La prima vittoria del Monza in questo campionato è anche il primo successo di Nesta in panchina in Serie A: "Sono molto contento così come la squadra. Davvero una bella emozione, sono felice di aver vinto almeno una volta…così se dovessero cacciarmi ho provato anche questa...".

Nesta fa poi il punto sulla situazioni infortunati e su alcuni giovani: "Saranno out Sensi, Gagliardini, Petagna, Birindelli. Daniel Maldini e Ciurria andranno in panchina. Bondo è un giovane di talento, può diventare un campione. Deve continuare a lavorare con questa intensità e atteggiamento".

Su Pedro Pereira e Dany Mota: "Pedro fa partite buone e meno buone come tutti. Bisogna lavorare per limare i difetti e migliorare. Mota ha avuto dei problemi fisici ma poi quando ha giocato ha fatto bene e quest'anno deve cercare la continuità. Deve fare gol e tenere sempre alta l'asticella". Nesta gode della fiducia di Galliani: "Il dott. Galliani vuole più bene al Monza che a me, quindi se avverte il pericolo è giusto fare certe scelte. Se mi ha confermato, vuole dire che ha fiducia in me e sono contento".