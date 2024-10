L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: "Li abbiamo studiati, dobbiamo dare un segnale in chiave classifica..."

Sergio Pace Redattore 5 ottobre 2024 (modifica il 5 ottobre 2024 | 12:28)

Il Monza si ritrova ad inseguire ancora il primo acuto in campionato. Tre pareggi e tre sconfitte sin qui il magro bottino dei brianzoli, reduci da due sconfitte di fila contro Bologna e Napoli. In mezzo, la piccola gioia della vittoria nel derby lombardo contro il Brescia in Coppa Italia.

Alla vigilia del match contro la Roma di Juric, in programma domani alle ore 18:00 all'U-Power Stadium e valevole per la settima giornata di campionato, presso la sala stampa "Angelo Corbetta" dall'U-Power Stadium ha preso la parola l'allenatore del Monza, Alessandro Nesta. Queste le sue parole: "La partita contro la Roma è importante solo per la classifica a prescindere da chi affrontiamo. Dobbiamo dare un segnale alla classifica. Dovremo cercare di essere lucidi, la vittoria ci darebbe molto. Li abbiamo studiati, prepariamo una partita studiandolo. Juric? Pressa forte, ha un'identità forte. Lui è un grande allenatore, mi piace molto".

Monza, le parole di Nesta in vista della Roma — Sul ritiro del Monza Nesta ha detto: "È nata in ritiro, l'abbiamo decisa insieme. È una cosa che può servire, vedremo. Io a rischio? Io faccio il mio lavoro, venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi". Sulla designazione di Federico La Penna, arbitro romano, per la gara contro i giallorossi: "Magari è della Lazio (ride, ndr). A parte le battute, non penso a queste dinamiche".

Le critiche sui social non lo toccano minimamente: "Non guardo i social, l'ufficio stampa mi manda qualcosa. Dobbiamo guardare solo quando vinciamo". Il tecnico del Monza ha poi presentato il quadro degli infortunati e posto la sua attenzione sul modulo: "Birindelli è recuperato, Ciurria vediamo se portarlo in panchina perché non sta benissimo ma sta recuperando. Sensi e Gagliardini sono out, Mota è recuperato. Modulo? A volte faccio delle scelte a seconda di alcune indisponibilità, vediamo. Dipende anche dal periodo. Quando saremo tutti al 100% vedremo se fare cambiamenti".

Alessandro Nesta. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Un giudizio generale sui portieri a disposizione e sulla crescita di Daniel Maldini: "Turati è il nostro numero 1, Pizzignacco tra qualche anno lo diventerà. Daniel sta crescendo molto, sono contento che vada in Nazionale perché un giocatore speciale". Nesta chiude parlando della presenza a pranzo di Galliani e sul talento di Pisilli: "Ha pranzato con noi, ci ha detto che dobbiamo svegliarci in modo positivo. Pisilli? Si vedeva già in Primavera che era forte. È un talento, devono confermarsi a questi livelli".