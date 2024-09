Monza, Nesta: “In Serie A non puoi sbagliare nulla”

La seconda sconfitta del Monza in campionato arriva in casa contro il Bologna. L'allenatore Alessandro Nesta ha commentato così la gara dell'U-Power Stadium in conferenza stampa: "Nel primo tempo siamo partiti benissimo. Dopo il gol ci siamo persi qualche minuto e poi abbiamo pareggiato con merito con un grande gol. Poi nella ripresa abbiamo preso un altro gol evitabile: non siamo stati così inferiori al Bologna comunque. In Serie A non puoi sbagliare nulla. Ma restano comunque segnali positivi: abbiamo messo in difficoltà il Bologna. Bisogna migliorare le scelte giuste negli ultimi metri".