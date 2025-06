Georgios Kyriakopoulos non andrà al Cagliari . Il giocatore torna in patria. Il Monza , tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la cessione del greco al Panathinaikos . Il difensore lascia così l'Italia dopo 6 anni, ovvero da quando è stato acquistato dal Sassuolo nel 2019. Arrivato ai brianzoli nel 2023, il classe '96 ha totalizzato 65 e realizzato 3 reti tra campionato e coppe.

L'avventura di Georgios Kyriakopoulos al Monza finisce qui. Il difensore, come riporta la stessa società brianzola, è stato ufficialmente ceduto a titolo definitivo al Panathinaikos. Il greco così ritorna in patria dopo aver passato sei anni nel Bel Paese. Promessa del calcio ellenico, nei suoi anni all'Asteras Tripolis, viene cquistato nel 2019 dal Sassuolo. Con gli emiliani ha totalizzato 94 presenze e due reti tra tutte le competizioni giocate.

L'ormai ex-Monza rimane in maglia neroverde fino al gennaio del 2023, quando è passato in prestito al Bologna . Con i rossoblù gioca 12 partite. Il classe 1996 passa a titolo definitivo ai biancorossi di Raffaele Palladino. Nelle due stagioni con i brianzoli, Kyriakopoulos ha totalizzato 65 presenze e tre reti. Termina la sua avventura col Monza con un'amara retrocessione sotto la gestione tecnica di Alessandro Nesta.

Di seguito il comunicato della dirigenza del Monza: “AC Monza comunica che Georgios Kyriakopoulos si trasferisce al Panathinaikos a titolo definitivo. Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2023 l’esterno greco ha collezionato 65 presenze con 3 reti in maglia biancorossa. In bocca al lupo a Georgios per la sua nuova avventura!”.